B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului

Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului

Iulia Petcu
03 feb. 2026, 20:39
Ministrul Economiei vorbește despre retragerea graduală a voucherelor de vacanță. Cum vrea guvernul să schimbe direcția turismului
Sursa: Facebook/Ministerul Antreprenoriatului și Turismului
Cuprins
  1. De ce nu pot fi eliminate brusc voucherele de vacanță
  2. Cum vede ministerul viitorul turismului
  3. Ce schimbări legislative limitează deja acordarea voucherelor

Voucherele de vacanță, unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru turismul intern, ar putea fi retrase treptat din politicile publice. Ministrul Economiei susține că direcția strategică trebuie să vizeze consolidarea industriei și atragerea turiștilor străini.

De ce nu pot fi eliminate brusc voucherele de vacanță

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a explicat că retragerea imediată a voucherelor ar produce efecte negative majore asupra sectorului turistic. Potrivit acestuia, măsurile de stimulare aplicate timp de mai mulți ani nu pot fi anulate fără consecințe economice serioase.

„Cred că dacă ai obișnuit într-o perioadă, din anumite raționamente economice, dacă ai stimulat această cerere în turism o perioadă e foarte greu să elimini stimulentul cu totul fără să aibă un impact major.” Oficialul a subliniat că o tranziție controlată este singura variantă realistă.

În viziunea ministrului, anul în curs ar trebui să aducă o formulă intermediară pentru tichetele de vacanță, menită să reducă presiunea asupra operatorilor din turism. „Eu cred într-o eliminare graduală și de aceea am și spus că anul acesta ar trebui găsită o soluție parțială pentru tichetele de vacanță.”

Irineu Darău a vorbit despre posibile variante, de la reducerea valorii voucherelor până la acordarea acestora doar anumitor categorii de beneficiari. „Trebuie găsită acea justă măsură de mijloc, poate niște tichete de vacanță reduse, poate tichete de vacanță acordate doar anumitor categorii.”

Cum vede ministerul viitorul turismului

Ministrul Economiei a atras atenția că turismul depinde direct de veniturile disponibile ale populației, fiind mai expus decât alte sectoare economice. Cheltuielile pentru vacanțe nu sunt întotdeauna considerate esențiale, ceea ce amplifică riscurile pentru antreprenori. „Cred că antreprenorilor din turism le este greu, precum multor antreprenori din România. Însă aici fiind o industrie care depinde de banul din buzunarul cetățeanului pentru uneori ceva nu chiar necesar, le este și mai greu decât altora.”

Pe termen mediu și lung, Irineu Darău consideră că turismul românesc trebuie să devină suficient de solid încât să nu mai depindă de vouchere. „Repet, pe termen mediu-lung, strategic, cred că avem nevoie de o industrie atât de puternică încât să nu depindă de tichetele de vacanță.”

Soluția propusă este dezvoltarea turismului de incoming, prin atragerea vizitatorilor străini, obiectiv care necesită politici coerente și investiții susținute. „Viziunea mea nu cred că este o baghetă pentru a implementa în două-trei luni, poate chiar nici într-un an, dar poți să faci niște pași hotărâți.”

Ce schimbări legislative limitează deja acordarea voucherelor

Voucherele de vacanță sunt acordate exclusiv pentru servicii turistice din România și nu reprezintă un drept permanent al angajaților. Acordarea lor depinde de alocările bugetare anuale și poate varia semnificativ de la un an la altul, relatează Capital.

Începând cu 2026, Legea nr. 141/2025 introduce un plafon de eligibilitate, voucherele fiind acordate doar angajaților publici cu salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Măsura reduce considerabil numărul beneficiarilor și limitează cheltuielile bugetare destinate acestui sprijin.

Tags:
Citește și...
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Economic
Măsurile de austeritate au dus România în cap. Avem cea mai mare inflație din UE. Dublu față de țara care e imediat după noi. Ce mai arată datele Eurostat
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Economic
Superbugetarul cu 6 funcții în companiile de stat. Lucrează și la 5 companii private. Cine e Andrei Gabriel Benghea Mălăieș (VIDEO)
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Economic
Bolojan dă iar apă la moară suveraniștilor lui Simion. Cum lasă multinaționalele să își scoată profitul din țară
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
Economic
Bitcoin a coborât la cel mai scăzut nivel de după alegerile din SUA
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
Economic
FNGCIMM și Asociația de Microfinanțare lansează un nou produs de garantare de portofoliu dedicat IMM-urilor și start-up-urilor din România
DAE explicat pe înțelesul tuturor – Află de ce este atât de important când ai nevoie de un credit
Economic
DAE explicat pe înțelesul tuturor – Află de ce este atât de important când ai nevoie de un credit
Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
Economic
Un proiect de lege vizează indemnizațiile speciale ale aleșilor locali. Ce se poate schimba pentru primari și șefii de județe
Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
Economic
Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
Economic
PNRR a dat imbold creșterii economice cu 1,2% în perioada 2022 – 2024 (Studiu)
Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
Economic
Peste 70% dintre români anticipează creșterea chiriilor anul acesta. Ce prețuri sunt deja în București și în țară
Ultima oră
21:39 - Elon Musk, atac la premierul Spaniei. Guvernul de la Madrid vrea să restricționeze accesul minorilor la platformele online
21:37 - Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui
21:22 - Rareș Bogdan rupe tăcerea. Ce i-a reproșat lui Ilie Bolojan, la ședința PNL: „Sunt oameni care vor să afle”
21:21 - Alertă în Cehu Silvaniei după prăbușirea unui turn de biserică. Unde caută echipele de salvare eventuale victime (FOTO, VIDEO)
21:01 - Mama uneia dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din SUA a dispărut. Ce a găsit poliția în casa acesteia
20:58 - Cătălin Botezatu pretinde că a fost victima unui jaf la Londra. Ce i-au furat hoții
20:58 - Schimbare majoră. Germania taie alocațiile? Ce se întâmplă cu banii primiți de copiii românilor din diaspora
20:23 - Se fac controale în București. Ce amenzi au primit cei care nu au curăţat trotuarele de zăpadă şi gheaţă
20:20 - Un bărbat din Franța a rămas închis în Carrefour toată noaptea ca să fure. Ce au găsit polițiștii în bagaje
20:08 - Incident militar în Orientul Mijlociu. Forţele americane au doborât o dronă iraniană