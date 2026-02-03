Voucherele de vacanță, unul dintre principalele instrumente de sprijin pentru turismul intern, ar putea fi retrase treptat din politicile publice. Ministrul Economiei susține că direcția strategică trebuie să vizeze consolidarea industriei și atragerea turiștilor străini.

De ce nu pot fi eliminate brusc voucherele de vacanță

, Irineu Darău, a explicat că retragerea imediată a voucherelor ar produce efecte negative majore asupra sectorului turistic. Potrivit acestuia, măsurile de stimulare aplicate timp de mai mulți ani nu pot fi anulate fără consecințe economice serioase.

„Cred că dacă ai obișnuit într-o perioadă, din anumite raționamente economice, dacă ai stimulat această cerere în turism o perioadă e foarte greu să elimini stimulentul cu totul fără să aibă un impact major.” Oficialul a subliniat că o tranziție controlată este singura variantă realistă.

În viziunea ministrului, anul în curs ar trebui să aducă o formulă intermediară pentru tichetele de vacanță, menită să reducă presiunea asupra operatorilor din turism. „Eu cred într-o eliminare graduală și de aceea am și spus că anul acesta ar trebui găsită o soluție parțială pentru tichetele de vacanță.”

Irineu Darău a vorbit despre posibile variante, de la reducerea valorii până la acordarea acestora doar anumitor categorii de beneficiari. „Trebuie găsită acea justă măsură de mijloc, poate niște tichete de vacanță reduse, poate tichete de vacanță acordate doar anumitor categorii.”

Cum vede ministerul viitorul turismului

Ministrul Economiei a atras atenția că turismul depinde direct de veniturile disponibile ale populației, fiind mai expus decât alte sectoare economice. Cheltuielile pentru vacanțe nu sunt întotdeauna considerate esențiale, ceea ce amplifică riscurile pentru antreprenori. „Cred că antreprenorilor din turism le este greu, precum multor antreprenori din România. Însă aici fiind o industrie care depinde de banul din buzunarul cetățeanului pentru uneori ceva nu chiar necesar, le este și mai greu decât altora.”

Pe termen mediu și lung, Irineu Darău consideră că turismul românesc trebuie să devină suficient de solid încât să nu mai depindă de vouchere. „Repet, pe termen mediu-lung, strategic, cred că avem nevoie de o industrie atât de puternică încât să nu depindă de tichetele de vacanță.”

Soluția propusă este dezvoltarea turismului de incoming, prin atragerea vizitatorilor străini, obiectiv care necesită politici coerente și investiții susținute. „Viziunea mea nu cred că este o baghetă pentru a implementa în două-trei luni, poate chiar nici într-un an, dar poți să faci niște pași hotărâți.”

Ce schimbări legislative limitează deja acordarea voucherelor

Voucherele de sunt acordate exclusiv pentru servicii turistice din România și nu reprezintă un drept permanent al angajaților. Acordarea lor depinde de alocările bugetare anuale și poate varia semnificativ de la un an la altul, relatează Capital.

Începând cu 2026, Legea nr. 141/2025 introduce un plafon de eligibilitate, voucherele fiind acordate doar angajaților publici cu salarii nete de cel mult 6.000 de lei. Măsura reduce considerabil numărul beneficiarilor și limitează cheltuielile bugetare destinate acestui sprijin.