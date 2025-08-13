Ministrul Finanțelor anunță o nouă taxă. Românii vor plăti mai mult pentru mărfurile cumpărate de pe platformele online din afara UE

Ministerul Finanțelor va introduce o nouă pe care o vor plăti românii ce fac achiziții de pe platformele online din afara spațiului Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexandru Nazare.

Ce spune Alexadru Nazare despre fluxul de colecte extracomunitar

Alexandru Nazare a vorbit într-o conferință de presă, de la sediul Guvernului, despre o nouă taxă pentru care va fi introdusă pentru fluxurile extracomunitare de pachete. Potrivit spuselor sale, aceste fluxuri au crescut, de la 3-4000 de pachete pe zi, la 225 de mii de colete pe zi. Acest lucru înseamnă că românii fac achiziții mult mai mari pe platformele online din afara spațiului comunitar, precum Temu, AliBaba, Shein, GearBest etc.

Ministrul Finanțelor susține că preferința românilor pentru achizițiile de pe platformele extracomunitare afectează afacerile antreprenorilor autohtoni care vând online și ale căror vânzări au scăzut.

„O a doua măsură se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de colete, cele de sub 150 de euro. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, 3-4 mii de colete pe zi, la 225 de mii de colete pe zi astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, vorbim de aproape 40 de mii de antreprenori români, care vând în online și care au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zona extracomunitare.

Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitare. Sunt efecte de mediu, sunt efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare este mult mai complicată”, a explicat Alexandru Nazare.

Care este valoarea taxei impusă de Ministerul Finanțelor

În acest context, ministrul Finanțelor a anunțat că va fi introdusă o nouă taxă de 25 de lei pentru fiecare pachet a cărui valoare are 150 de euro. Alexandru Nazare își susține propunerea, de a taxa produsele cumpărate pe platforme din afara UE și prin riscul de contrafcere a mărfurilor.

„Vorbim și de riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare de colete sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici. Ca atare propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro, iar această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zona extracomunitare în România și cele care vin prin alte hub-uri în România”, a declarat Nazare. .

Ministrul lasă și o portiță de scăpare celor care nu vor să plătească această taxă. El spune că nu vor fi obligate să plătească firmele care vor deschide hub-uri logistice în România.

„Evident că odată instituită taxa, cei care vor să stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România, nu vor mai trebui să plătească acești bani. Evident pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să stabilească hub-uri logistice în România”, a mai spus Nazare.