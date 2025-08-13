B1 Inregistrari!
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)

Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 aug. 2025, 15:26
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat că propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet care ajunge în ţară din afara UE şi care valorează sub 150 de euro. Nazare speră ca măsura să aducă la bugetul țării circa 1,3 miliarde de lei.

Cuprins

  • Ce a spus Nazare despre noua taxă pe colete
  • Cum sunt afectate firmele noastre de coletele din afara UE

Ce a spus Nazare despre noua taxă pe colete

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Taxa va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat ce preiau aceste colete, așa încât să prindem acolo şi coletele care vin direct din zone extracomunitare în România şi cele care vin prin alte hub-uri în România”, a declarat Alexandru Nazare, în cadrul unei conferințe de presă.

Ministrul a precizat apoi că firmele care vor să-şi stabilească hub-uri logistice în România şi vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească aceşti bani.

Cum sunt afectate firmele noastre de coletele din afara UE

Introducerea taxei are loc în contextul în care, în țara noastră, fluxul coletelor din afara UE a crescut de la 3.000-4.000 de colete pe zi la 225.000 pe zi.

„Aproape 40.000 de antreprenori români vând în online şi au fost profund afectaţi de această creştere a coletelor din zone extracomunitare. Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din afara UE: sunt efecte de mediu, efecte logistice, pentru că logistica de a muta atâtea colete la o creştere atât de mare este mult mai complicată, riscuri în privinţa contrafacerii şi a verificării acestor colete”, a mai explicat ministrul Finanțelor.

