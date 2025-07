Miruță (USR): „Ce observ de când am ajuns în Ministerul Economiei e că gradul de nesimțire e depășit și bate record după record, cu cât sap mai tare” / Ce măsuri ia cu privire la șefii companiilor de stat (VIDEO)

Radu Miruță (USR), ministrul Economiei, a declarat vineri, pentru B1 TV, că a început analiza companiilor de stat din subordinea ministerului și „gradul de nesimțire e depășit și bate record după record în fiecare zi, cu cât sap mai tare”. Acesta a explicat apoi ce astfel încât conducerile acestor companii să-și facă treaba și să aibă salarii strict pe măsura muncii lor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Miruță, despre salariile șefilor din companiile de stat: Nesimțire

„Ce observ de când am ajuns în minister e că gradul de nesimțire e depășit și bate record după record în fiecare zi, cu cât sap mai tare. Salarii de 50.000 de lei cu indicatori de performanță doar dacă te ridici din pat și te uiți pe geam, o rețea extraordinar de bine pusă la punct cu firme de selecție care să prefac că fac o selecție din piața publică, dar, ce să vezi, că-i selectează pe aceeiași oameni doar din mediul politic. Nicio răspundere cu privire la modul în care sunt conduse companiile. Eu am luat la rând companiile din subordinea Ministerului Economiei și am observat niște contracte betonate pentru cei care au fost selectați, ca să nu le poți face prea ușor ceva.

Sigur, înainte să ajung în Guvern spuneam că trebuie să se schimbe ceva. Trebuie să se schimbe legea. Acum, din Guvern, poți să faci schimbările astea și asta e ceea ce fac în aceste zile”, a declarat ministrul Economiei.

Miruță, despre reforma în Ministerul Economiei

„Pentru cei care au contractele fixate nu poți să le întrerupi direct, ci să le schimbi criteriile de performanță și, punându-le niște criterii de performanță relevante, evaluarea imediat următoare probabil va arăta că nu pot să îndeplinească acele criterii – m-aș bucura să le îndeplinească – și atunci va fi în doi pași modificarea aceasta.

Eu, ca ministru, nu pot direct să le scad valorile celor care au contract, pot doar să le cresc și asta s-a întâmplat în anii trecuți. Nu e cazul.

Pentru cei care nu au selecțiile finalizate, acolo pot să schimb aceste lucruri și în fiecare zi se fac pași în acest sens. Nu se poate ca oamenilor să le strângi cureaua, spunându-le că trebuie să plătească niște taxe suplimentare că cineva a făcut un dezmăț anii trecuți pe buni publici, și să vezi exemple în companiile de stat cu oameni plătiți tot din banii românilor de 50.000 de lei salariul brut, fără să fi auzit de compania respectivă.

Provocarea e să mărim numărul firmelor care fac selecția, că nu se poate să fie doar două care, de fapt, au o agendă telefonică, nu o bază de date cu oameni și CV-uri, și să garantăm ca miniștri că va fi un concurs pe bune, ca oamenii buni din piață să vină să participe la această selecție. Și da, un manager bun trebuie să primească salariu de 50.000 de lei, dar să aibă criterii de performanță”, a mai declarat Radu Miruță.

Acesta a amintit apoi că Adunării Generale a Acționarilor revocarea celor cinci membri ai Consiliului de Administrație din cadrul companiei Salrom. Potrivit ministrului, decizia de demitere a directorului general de la Salrom va fi atributul noului Consiliu de Administrație, în termen de 30 de zile.