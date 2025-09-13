B1 Inregistrari!
Moody's confirmă ratingul României, dar cu avertismente. Reacția lui Nazare

Traian Avarvarei
13 sept. 2025, 16:22
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Moody’s despre economia României
  2. Cum a reacționat ministrul Finanțelor la verdictul Moody’s

Agenția de evaluare financiară Moody’s a confirmat ratingul României la „Baa3”, cu perspectivă negativă. Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a reacționat avertizând asupra provocărilor pe care încă le avem în procesul de redresare fiscal-bugetară.

Ce spune Moody’s despre economia României

Măsurile fiscale adoptate de Guvern până acum au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României. Pe de altă parte, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului.

„Cu toate acestea, rămân riscuri semnificative de implementare, legate de menținerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei de cheltuieli și atingerea obiectivelor de creștere a veniturilor, precum și de riscul ca impactul negativ asupra creșterii al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, subliniază Moody’s, citată de Agerpres.

În opinia agenției, e incert și dacă va rămâne unită coaliția de guvernare.

Agenția se așteaptă ca deficitul bugetar să scadă doar treptat în anii următori, iar datoria României să depășească 70% din PIB în 2030, de la aproximativ 50% în 2023.

Moody’s a mai transmis că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii de sustenabilitate a datoriei ar evolua în conformitate cu sau mai favorabil decât așteptările. Acest lucru ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală.

Pe de altă parte, ratingul României ar putea fi retrogradat dacă agenția va ajunge la concluzia că Guvernul nu și-a implementat programul în mod eficient.

Cum a reacționat ministrul Finanțelor la verdictul Moody’s

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a reacționat spunând că suntem pe direcția cea bună, dar menținerea ei comportă niște provocări. Consolidarea fiscală începută trebuie să continue, astfel încât să reducem deficitul bugetar și să punem bazele unei creșteri economice solide, a mai susținut Nazare.

„Reconfirmarea ratingului de către Moody’s subliniazǎ încǎ o datǎ că România se află pe o direcție credibilă de consolidare fiscală, în pofida unui context intern și internațional complex.

Această traiectorie nu este lipsită de provocări, iar menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența cu care vom continua consolidarea fiscală. De aceea, continuǎm să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea deficitului, pentru a întări reziliența economiei românești și a oferi predictibilitate cetățenilor și mediului de afaceri.

Ajustarea fiscală pe care am început-o nu este doar o măsură de echilibru bugetar, ci un fundament solid pentru creșterea economică sustenabilă a României”, a transmis ministrul Alexandru Nazare, pe Facebook.

