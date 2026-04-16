Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților

Dimineața de 16 aprilie 2026 a adus o veste rară pentru șoferii din România: motorina s-a ieftinit. Cu 13 bani pe litru, prea puțin pentru a schimba semnificativ costurile, dar suficient pentru a crea impresia unei relaxări.

Motorina, o ieftinire care păcălește. Avertisment sumbru

Într-un climat dominat de , orice reducere pare o victorie. În realitate însă, această ieftinire este mai degrabă un calmant de moment decât un tratament real. Piața nu s-a stabilizat. Doar a respirat pentru câteva ore. O scădere de doar 13 bani pe litru creează iluzia unui respiro, însă realitatea din spatele prețurilor este mult mai dură și mai imprevizibilă, avertizează specialiștii.

„Scăderea de astăzi poate fi explicată printr-o corecție firească după o perioadă de scumpiri accelerate. În ultimele săptămâni, motorina s-a apropiat periculos de pragul psihologic de 10,5 lei pe litru, alimentată de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind aprovizionarea. În astfel de momente, companiile petroliere ajustează uneori prețurile în jos, fie pentru a tempera reacția consumatorilor, fie ca răspuns la o ușoară relaxare a cotațiilor internaționale.

Dar dincolo de această fluctuație punctuală, realitatea rămâne neschimbată, piața este volatilă, iar perspectivele sunt departe de a fi liniștitoare. Motorina, în mod particular, este mai vulnerabilă la șocuri externe decât benzina, fiind strâns legată de sectorul transporturilor și al industriei. Orice perturbare în lanțurile globale de aprovizionare se reflectă rapid în preț.”, avertizează Dumitru Chisăliță, președintele .

România nu controlează nimic. Poate doar scumpirile

Chiar și atunci când petrolul se mai relaxează, consumatorii români nu simt aproape nimic. Motivul este simplu și rigid: taxele. Accizele și TVA-ul ocupă o parte semnificativă din prețul final și nu scad odată cu piața. Ele funcționează ca un „blocaj” în calea ieftinirilor reale.

Rezultatul? Prețurile cresc rapid, dar scad greu. Foarte greu spre deloc.

„Structura prețului din România limitează drastic potențialul unor ieftiniri semnificative. Taxele și accizele reprezintă încă o componentă majoră, rigidă, care nu scade odată cu petrolul. Astfel, chiar și atunci când materia primă se ieftinește, consumatorul final simte doar o parte din această reducere.

De aceea, entuziasmul generat de scăderea de azi trebuie privit cu prudență. Nu este începutul unei tendințe, ci doar o oscilație într-un sistem dominat de incertitudine. Pentru șoferi, rămâne o mică gură de aer. Pentru economie, însă, semnalul este clar, dependența de factorii externi continuă să dicteze ritmul, iar stabilitatea prețurilor la combustibili rămâne, cel puțin pentru moment, o iluzie.

În final, întrebarea nu este dacă prețurile vor mai scădea câțiva bani, ci cât de sustenabil este întregul sistem în fața unor șocuri care par să devină noua normalitate.”, mai transmite Dumitru Chisăliță.