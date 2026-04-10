Acasa » Economic » Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit

Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit

Ana Beatrice
10 apr. 2026, 08:27
Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit
Sursă Foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce pot apărea erori în calculul pensiei
  2. Ce pași legali se pot urma pentru corectare
  3. Cum poate ajuta un avocat sau un expert

Pentru mulți români, momentul pensionării aduce o întrebare esențială. Este pensia calculată corect?

În realitate, există numeroase situații în care suma primită nu reflectă toate drepturile legale. Vestea bună este că decizia de pensionare poate fi verificată, contestată și, dacă este cazul, corectată.

De ce pot apărea erori în calculul pensiei

Puțini știu cât de ușor poate fi influențată pensia de detalii aparent nesemnificative. Sistemul de pensii din România, reglementat prin Legea nr. 360 din 2023, este unul complex și depinde de mai mulți factori esențiali precum vechimea în muncă, contribuțiile plătite, veniturile realizate și documentele depuse. În practică, nu sunt rare situațiile în care pensia stabilită nu reflectă toate drepturile legale.

„Diferențele dintre drepturile cuvenite și cele stabilite apar, de multe ori, din nevalorificarea unor venituri, adeverințe sau perioade de cotizare”, a transmis avocatul Radu Pavel pentru playtech.ro. Cu alte cuvinte, un document lipsă sau ignorat poate reduce direct suma finală primită.

În România, există mai multe tipuri de pensii, de la pensia pentru limită de vârstă până la pensia anticipată, de invaliditate sau de urmaș. Indiferent de categorie, toate se calculează pe baza punctajului acumulat de-a lungul vieții, care reflectă salariile și contribuțiile plătite. Orice eroare în acest punctaj se vede imediat în valoarea pensiei, iar de aici apar cele mai multe nemulțumiri.

Ce pași legali se pot urma pentru corectare

Primul lucru pe care trebuie să îl faci atunci când ai dubii legate de pensie este să analizezi cu atenție decizia primită de la Casa de Pensii. În multe cazuri, diferențele apar din erori concrete precum lipsa unor perioade de muncă din calcul, nevalorificarea sporurilor sau a unor venituri, greșeli în stabilirea punctajului sau interpretarea incorectă a documentelor. Oricare dintre aceste situații poate duce la o pensie mai mică decât cea cuvenită.

Legea oferă însă mai multe variante prin care poți corecta aceste probleme. Poți depune o cerere de recalculare dacă ai documente noi sau care nu au fost luate în considerare inițial. Dacă nu ești de acord cu decizia primită, ai dreptul să formulezi o contestație. În situația în care problema nu se rezolvă pe cale administrativă, rămâne opțiunea unei acțiuni în instanță.

Este esențial să ții cont de termenul legal. Decizia de pensionare poate fi contestată în maximum 45 de zile de la primire, după care devine definitivă. De aceea, este important să verifici rapid toate informațiile, să le compari cu documentele tale și să acționezi fără întârziere dacă observi nereguli.

Cum poate ajuta un avocat sau un expert

Calculul pensiei nu este întotdeauna simplu și, de multe ori, necesită o analiză detaliată. De aceea, sprijinul unui avocat sau al unui expert în pensii poate face o diferență reală. Potrivit sursei menționate, aceștia pot identifica erori greu de observat, pot calcula corect diferențele de bani, pot redacta contestații solide și pot reprezenta persoana în instanță dacă este necesar.

O pensie calculată greșit nu înseamnă doar o neplăcere de moment, ci o pierdere financiară care se poate întinde pe ani întregi. Din acest motiv, verificarea și corectarea deciziei sunt esențiale pentru a primi exact ceea ce ți se cuvine. În concluzie, sistemul de pensii din România este complicat, iar erorile apar mai des decât s-ar crede, însă legea oferă instrumente clare pentru a le corecta.

