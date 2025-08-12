Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat, marți, că a cerut ANAF să verifice ”jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situaţii de tergiversare a plǎţii obligaţiilor fiscale”. Sunt vizate mari companii care au apelat la tot felul de eșalonări, suspendări sau contestări obţinute „în condiţii cel puţin discutabile”. „Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri”, a insistat Nazare. Amintim că mai multe mari companii au datorii de miliarde de lei la stat. Lista, .

„De la eșalonări repetate și tergiversarea plății taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar și asupra acestora

Am cerut ANAF sǎ demareze controale de integritate în cazul unor jucǎtori de dimensiune economicǎ semnificativǎ, asupra cǎrora persistǎ situații de tergiversare a plǎții obligațiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi.

Despre ce este vorba:

🔹 Sute de milioane de lei în obligații fiscale la zi; caz concret în situația unui producător local de țigări: peste 600 mil. lei în obligații fiscale, din care peste 300 mil. lei în datorii doar din neplata accizelor + dobânzi și penalități.

🔹 Decizii succesive de eșalonări, restructurări, înlesniri și amânări la plată, ce datează de mulți ani, plus suspendări și contestări obținute în instanțe, în condiții cel puțin discutabile.

🔹 În unele dintre cazuri, situații ce culminează cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauzǎ, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit.

În aceste condiții și având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucǎtori?”, a transmis Alexandru Nazare,

Ministrul Finanțelor a mai susținut că a agreat cu noua conducere ANAF să schimbe foaia cu patronii care trag de timp cu plata taxelor, căci eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri. Acesta a insistat că ANAF trebuie să crească gradul de colectare a taxelor și impozitelor.

„Așa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcție principală de acțiune în perioada următoare, pentru îmbunătățirea colectării și restabilirea încrederii în instituție este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor și cer la nesfârșit eșalonări, fără intenția reală de a plăti.

Eșalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligația de a-ți achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeași pentru toate categoriile de contribuabilii — fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM.

Echitatea în colectare și în tratamentul aplicat, precum și toleranța zero pentru abuzuri nu sunt opționale – de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esențial în perioada următoare pentru a identifica, expune și opri aceste practici.”, a mai transmis ministrul Alexandru Nazare.