Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat că lucrează la introducerea taxării inverse la legume – fructe și în alte domenii. Luna viitoare vor avea loc discuții cu Comisia Europeană pentru a primi derogare să folosim acest mecanism de anul viitor. Taxarea inversă aplicată în domeniile cu risc fiscal ridicat e considerată de specialiști de a combate la TVA. Măsura ar putea fi luată în contextul în care România are cea mai mare rată de neîncasare la TVA din UE.

Cuprins

Ce a declarat Nazare despre taxarea inversă

Care sunt domeniile în care se aplică deja taxarea inversă

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume – fructe, pentru taxare inversă. La legume – fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, pentru

Având în vedere că din 2030 intră în vigoare noile reguli referitoare la TVA în UE iar obținerea unei derogări pentru taxare inversă generalizată poate dura ani, aceasta nu pare să mai fie o opțiune, explică sursa citată.

Datele preliminare pentru 2023 indică o neîncasare de TVA în România de 33,7%, adică echivalentul a 54 miliarde lei.

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor, mai explică profit.ro.

În prezent se aplică deja taxarea inversă pe mai multe livrări, precum: