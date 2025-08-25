B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare

Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare

Traian Avarvarei
25 aug. 2025, 10:06
Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Declarațiile ministrului Alexandru Nazare
Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor. Sursa foto: Alexandru Nazare / Facebook

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a anunțat că lucrează la introducerea taxării inverse la legume – fructe și în alte domenii. Luna viitoare vor avea loc discuții cu Comisia Europeană pentru a primi derogare să folosim acest mecanism de anul viitor. Taxarea inversă aplicată în domeniile cu risc fiscal ridicat e considerată de specialiști o modalitate eficientă de a combate evaziunea la TVA. Măsura ar putea fi luată în contextul în care România are cea mai mare rată de neîncasare la TVA din UE.

Cuprins

  • Ce a declarat Nazare despre taxarea inversă
  • Care sunt domeniile în care se aplică deja taxarea inversă

Ce a declarat Nazare despre taxarea inversă

„Avem în pregătire câteva domenii, de exemplu legume – fructe, pentru taxare inversă. La legume – fructe am trimis Comisiei și avem discuții în septembrie. Ceea ce pregătim acum, am putea avea aprobat anul următor. În ce privește taxarea inversă generalizată, a fost pierdută fereastra de oportunitate”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, pentru profit.ro.

Având în vedere că din 2030 intră în vigoare noile reguli referitoare la TVA în UE iar obținerea unei derogări pentru taxare inversă generalizată poate dura ani, aceasta nu pare să mai fie o opțiune, explică sursa citată.

Datele preliminare pentru 2023 indică o neîncasare de TVA în România de 33,7%, adică echivalentul a 54 miliarde lei.

Care sunt domeniile în care se aplică deja taxarea inversă

Taxarea inversă este procedura aplicată de beneficiarul unei livrări de bunuri/prestări de servicii care, conform legii, devine persoană obligată la plata TVA pentru achizitia de bunuri/servicii efectuată, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la plata TVA este furnizorul bunurilor/prestatorul serviciilor, mai explică profit.ro.

În prezent se aplică deja taxarea inversă pe mai multe livrări, precum:

  • livrarea de masă lemnoasă și materiale lemnoase;
  • transferul de certificate verzi;
  • construcțiile, părțile de construcție și terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opțiune;
  • furnizările de telefoane mobile
  • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final
  • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri. livrarea de gaze naturale către un comerciant (de gaze) persoană impozabilă.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară. Datele Eurostat
Economic
Românii sunt cei mai mulțumiți din regiune de situația lor financiară. Datele Eurostat
Programul „Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie: Prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului
Economic
Programul „Litoralul pentru toți” debutează pe 1 septembrie: Prețuri reduse cu până la 60% față de vârful sezonului
România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră”
Economic
România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu învață, nici nu lucrează. „Rezultatele școlare slabe, o preocupare majoră”
Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”
Economic
Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”
Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
Economic
Se scumpesc biletele comune metrou – STB. Cu cât cresc prețurile
Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
Economic
Impozitul pe locuințe crește cu până la 70%, din 2026. Iată cât vei plăti, în plus, pentru locuința ta
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
Economic
Hidroelectrica a făcut anunțul! Când pot românii să transmită indexul
Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
Economic
Partener strategic în managementul proiectelor de print: WEB2PRINT București
Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
Economic
Avantajele pompelor cu pistoane față de alte tipuri de pompe hidraulice
ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică
Economic
ANAF vrea să-i convingă pe români să ceară bon fiscal la restaurant. Campanie de informare publică
Ultima oră
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
10:26 - Accident grav, într-o localitate din județul Gorj. 9 persoane au ajuns la spital. Ce au transmis reprezentanții ISU
10:24 - Motivul pentru care Mihaela Rădulescu a fost respinsă de familia lui Felix Baumgartner. Ce știe Carmen Harra
10:06 - Giulia Anghelescu și Vald Huidu sărbătoresc majoratul relației lor! Ce mesaj a transmis artista pe rețelele de socializare
09:52 - Aplicația care stabilește vârsta reală a inimii. Concluziile îngrijorătoare ale unui studiu medical
09:49 - Un bebeluș s-a născut în ambulanță, pe drumul spre spital: „A fost o provocare”
09:40 - Scandal de proporții în lumea credincioșilor. Preoți, filmați cum se droghează și dansează la bară
09:30 - Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu