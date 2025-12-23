Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, a declarat marți seară, la finalul ședinței de guvern, că primele consultări pentru elaborarea bugetului de stat pe 2026 vor avea loc în ianuarie. Ministrul a mai precizat că deficitul bugetar înregistrat în noiembrie a fost de 6,4%: „Vorbim de 121 de miliarde aproximativ faţă de 125, câte erau anul trecut”.

Nazare, despre negocierile pe buget

„E foarte important modul în care vom pune bazele bugetului pentru 2026. Primele consultări vor începe în ianuarie. Atunci vom şi anunţa un calendar de aprobare a bugetului. (…)

Bineînţeles, ţinta de deficit o vom anunţa când avem proiectat bugetul, dar am vorbit public despre asta, că va fi între 6 şi 6,5%. Cu cât vom înainta în elaborarea bugetului, vom şti exact. Oricum, în limitele pe care le-am agreat deja cu Comisia. (…)

Pe măsură ce vom face economii şi vom putea să reducem anumite cheltuieli, sper să avem astfel de . Îmi doresc foarte mult astfel de măsuri, dar ele să nu ne pună în pericol o stabilitate fiscal-bugetară ”, a declarat ministrul Finanțelor.

Nazare a anunțat ultimele cifre despre deficit

„Aş putea să vă spun în preambul, în privinţa lunii noiembrie, dacă mă tot întrebaţi de execuţie, vă dau veşti bune. Încă nu s-a publicat execuţia pentru noiembrie, dar pot să vă spun că deficitul înregistrat în noiembrie e 6,4% faţă de deficitul de anul trecut de 7,15%. Vorbim de 121 de miliarde aproximativ faţă de 125, câte erau anul trecut. Practic, deficitul nominal e în noiembrie cu aproximativ patru miliarde”, a mai declarat Alexandru Nazare.