Ministrul Finanțelor promite transparență totală cu noua platformă ANAF: „Nu vor mai fi pile”. Cum funcționează sistemul

Iulia Petcu
10 apr. 2026, 15:35
  Ce aduce nou platforma de licitații ANAF
  Cum funcționează sistemul și ce tipuri de bunuri sunt disponibile
  Ce probleme au apărut după lansare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță lansarea unei platforme digitale unde sunt listate bunurile sechestrate de ANAF. Proiectul promite transparență totală, însă apar deja controverse legate de lipsa unor bunuri din evidențe.

Ce aduce nou platforma de licitații ANAF

Noua platformă elicitatii.anaf.ro centralizează bunurile sechestrate și le face accesibile publicului larg, într-un format complet digitalizat. Autoritățile spun că procesul elimină birocrația și reduce riscul de intervenții neoficiale în procedurile de valorificare.

”Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis Alexandru Nazare, relatează stirileprotv.ro.

Ministrul susține că, pentru prima dată, bunurile sunt disponibile într-un mod transparent, iar orice persoană interesată poate participa direct la licitații fără intermediari.

Cum funcționează sistemul și ce tipuri de bunuri sunt disponibile

Platforma permite utilizatorilor să liciteze pentru o gamă variată de bunuri, de la obiecte de valoare până la terenuri sau autoturisme. Întregul proces, de la sechestru până la vânzare, este gestionat digital.

”Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, mai spune ministrul Finanțelor.

Interesul public a fost ridicat încă din primele ore de la lansare, când platforma a înregistrat milioane de accesări, semn că inițiativa atrage atenția utilizatorilor.

Ce probleme au apărut după lansare

La scurt timp după debut, au fost semnalate nereguli privind existența fizică a unor bunuri listate, inclusiv aproximativ 200 de autoturisme. Situația a determinat conducerea ANAF să demareze un inventar la nivel național.

”Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

Angajații instituției trebuie să finalizeze verificările până la începutul lunii mai, iar eventualele lipsuri pot atrage sancțiuni financiare sau chiar consecințe penale, dacă se dovedește intenția.

Citește și...
De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
Economic
De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit
Economic
Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit
Ciocolata se scumpește înainte de Paște, deși cacao s-a ieftinit puternic. De ce plătesc românii mai mult pentru dulciuri
Economic
Ciocolata se scumpește înainte de Paște, deși cacao s-a ieftinit puternic. De ce plătesc românii mai mult pentru dulciuri
Bagajele de avion se scumpesc oficial. Turiștii vor plăti taxe mai mari pentru vacanțele din 2026
Economic
Bagajele de avion se scumpesc oficial. Turiștii vor plăti taxe mai mari pentru vacanțele din 2026
Contul multivalutar la ZEN – de ce merită?
Economic
Contul multivalutar la ZEN – de ce merită?
Lucrătorii zilieri vor primi mai mulți bani pentru munca depusă. Legea se aplică din vară
Economic
Lucrătorii zilieri vor primi mai mulți bani pentru munca depusă. Legea se aplică din vară
Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
Economic
Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
Economic
Checklist pentru 2026: Cum să îți organizezi protecția casei și a familiei cu efort minim
Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
Economic
Taxa pe coletele din afara UE aduce milioane la buget. Cum influențează noua măsură cumpărăturile online
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
Economic
Cât de aproape suntem de o criză alimentară? Consumul se prăbușește sub presiunea prețurilor, dar comercianții sunt optimiști
