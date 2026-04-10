Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță lansarea unei platforme digitale unde sunt listate bunurile sechestrate de ANAF. Proiectul promite transparență totală, însă apar deja controverse legate de lipsa unor bunuri din evidențe.

Ce aduce nou platforma de licitații ANAF

Noua platformă elicitatii.anaf.ro centralizează bunurile sechestrate și le face accesibile publicului larg, într-un format complet digitalizat. Autoritățile spun că procesul elimină birocrația și reduce riscul de intervenții neoficiale în procedurile de valorificare.

”Gata, s-a terminat cu bunurile sechestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital – elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis Alexandru Nazare, relatează stirileprotv.ro.

Ministrul susține că, pentru prima dată, bunurile sunt disponibile într-un mod transparent, iar orice persoană interesată poate participa direct la licitații fără intermediari.

Cum funcționează sistemul și ce tipuri de bunuri sunt disponibile

Platforma permite utilizatorilor să liciteze pentru o gamă variată de bunuri, de la obiecte de valoare până la terenuri sau autoturisme. Întregul proces, de la până la vânzare, este gestionat digital.

”Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”, mai spune .

Interesul public a fost ridicat încă din primele ore de la lansare, când platforma a înregistrat milioane de accesări, semn că inițiativa atrage atenția utilizatorilor.

Ce probleme au apărut după lansare

La scurt timp după debut, au fost semnalate nereguli privind existența fizică a unor bunuri listate, inclusiv aproximativ 200 de autoturisme. Situația a determinat conducerea să demareze un inventar la nivel național.

”Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

Angajații instituției trebuie să finalizeze verificările până la începutul lunii mai, iar eventualele lipsuri pot atrage sancțiuni financiare sau chiar consecințe penale, dacă se dovedește intenția.