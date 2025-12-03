B1 Inregistrari!
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară". Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)

Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară”. Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 dec. 2025, 15:16
Nazare: „Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuția bugetară". Ce spune ministrul despre deficit (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Alexandru Nazare

Alexandru Nazare (PNL), ministrul Finanțelor, s-a arătat încrezător că România își va respecta ținta de deficit pentru acest an, „fapt ce nu s-a întâmplat în ultimii ani”. Nazare a mai spus că scăderea cheltuielilor statului se vede deja în execuția bugetară.

Declarațiile au fost fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Nazare, despre reducerea cheltuielilor statului

Scăderea cheltuielilor e deja reflectată în execuție. Vorbim de lucruri care deja se întâmplă. Vorbim de o scădere a cheltuielilor de personal în 4 luni de peste un miliard. Vedem o scădere la capitolul de bunuri și servicii. Deci tendința de scădere a cheltuielilor ca urmare a măsurilor luate e deja vizibilă. Acest lucru ne ajută în execuția anului 2025 și să îndeplinim ținta de deficit pentru 2025.

Bineînțeles că efortul de scădere a cheltuielilor trebuie să continue. Modul în care vom face acest lucru îl vom discuta în coaliție. Sunt deja multe propuneri în coaliție legate de o serie de măsuri. Când coaliția va decide, vom anunța exact măsurile respective. Dar efortul de diminuare a cheltuielilor a început și e vizibil în execuția bugetară”, a declarat Alexandru Nazare.

Nazare, optimist că ne menținem în ținta de deficit

Ministrul a admis, totuși, că percepția publică e exact invers – statul nu strânge cureaua, doar românii plătesc taxe mai mari: „Sunt absolut de acord cu dvs, dar trebuie să ne uităm la cifre, ele reflectă o scădere a cheltuielilor”.

„Am încredere că prin măsurile luate până acum ținta stabilită de 8,4% e compatibilă. Vom îndeplini această țintă în 2025, ceea ce dă un semnal de încredere foarte bun către piețe și finanțatori și reflectă o schimbare de atitudine a României, că anunță un anume deficit pe care-l și îndeplinește, fapt ce nu s-a întâmplat în ultimii ani”, a mai declarat Alexandru Nazare.

