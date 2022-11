Nicușor Dan: Bucureștiul nu cere mai mult decât s-a dat celorlalte localități din România. Dacă Guvernul nu are banii, am cerut încă de acum un an să ni se mărească plafonul de îndatorare (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre situația datoriilor de la Termoenergetica și susține că Bucureștiul nu cere mai mult decât s-a dat celorlalte localități din România.

Nicușor Dan: Bucureștiul are atâtea apartamente în sistem centralizat câte au toate celelalte localități împreună

Întrebat joi despre sprijinul solicitat de la Guvern, edilul a spus: „Vreau să precizez încă o dată că nu cerem mai mult decât s-a dat celorlalte localități din România, adică, cum am mai spus, noi, Bucureștiul, avem atâtea apartamente în sistem centralizat câte au toate celelalte localități împreună. Pentru ele s-au dat 800 de milioane, pentru noi s-au dat 15-20 de milioane. Dacă Guvernul nu are banii, am cerut încă de acum un an să ni se mărească plafonul de îndatorare astfel încât să ne împrumutăm de banii aceștia de pe piață”.

„Ca să precizez, Termoenergetica facturează cu un preț pe care i-l stabilește ANRE. Acest preț se calculează pe baza unui bilanț energetic făcut cu doi ani în urmă, în cazul acesta este ritmul administrativ, nu e nimeni de vină”, a adăugat Nicușor Dan.

„Pe prețul care este facturat de Termoenergetica, noi suntem la zi, adică am plătit anul acesta 1.400.000.000 de lei, dublu față de cât se plătea până acum doi ani, deci suntem la zi, însă pe această diferență de preț sunt 120 de milioane din 2020, 240 de milioane din 2021 și aproximativ 300 de milioane din 2022. Împreună fac 600 de milioane. Acești 600 de milioane se duc mai departe într-o datorie pe care Termoenergetica o are către ELCEN, și ELCEN, la rândul lui, către Romgaz, și aceștia sunt banii pe care îi dorim ca să intrăm în normalitate în relația între toți acești operatori”, a continuat el.