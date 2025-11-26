B1 Inregistrari!
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare

Iulia Petcu
26 nov. 2025, 22:53
Impozitarea serelor și solariilor stârnește revoltă în rândul agricultorilor români. Ce riscuri anunță producătorii dacă măsura rămâne în vigoare
Cuprins
  1. De ce vor fi impozitate serele și solariile din 1 ianuarie
  2. Cum reacționează fermierii și autoritățile locale la noile taxe

România se pregătește pentru scumpiri importante la legume chiar de la începutul anului viitor, după ce Parlamentul a decis eliminarea scutirilor fiscale pentru sere, solarii, silozuri și depozite. Fermierii spun că noile măsuri vor crește semnificativ costurile de producție și vor lovi în special micii agricultori, care deja se confruntă cu prețuri tot mai mari la materiale, energie și forță de muncă.

De ce vor fi impozitate serele și solariile din 1 ianuarie

Schimbările din Codul Fiscal modifică radical modul în care sunt taxate terenurile agricole aflate în extravilan și construcțiile destinate producției de legume. Până acum, multe dintre acestea beneficiau de scutiri totale, însă de la 1 ianuarie situația se schimbă. Serele, solariile, silozurile și depozitele vor plăti impozit, chiar dacă unele dintre ele sunt ridicate pe teren agricol și nu pe fundații solide.

Noul sistem introduce o reducere de 50% la impozitul datorat pentru construcțiile cu destinație agricolă, dar elimină scutirea completă de care fermierii s-au bucurat până acum. Diferențele de taxare vor depinde de zona în care se află terenul: un solar amplasat aproape de un oraș mare ar putea plăti un impozit mai ridicat, chiar dacă este construit pe pământ și nu pe beton.

Fermierii spun că această schimbare va afecta direct prețurile legumelor, care au început deja să crească în ultima perioadă, iar consumatorii vor resimți presiunea în portofel odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe.

Cum reacționează fermierii și autoritățile locale la noile taxe

Nemulțumirea este amplă în rândul producătorilor agricoli, care avertizează că impactul financiar va fi major, inclusiv pentru solariile mici din gospodăriile oamenilor. Unii fermieri consideră măsura nedreaptă, amintind că plătesc deja impozit pentru terenurile lor și că au investit sume mari pentru amenajarea și întreținerea serelor.

„Nu sunt de acord cu așa ceva sub nicio formă pentru că, odată ce plătim impozit… eu plătesc impozit la pământ la grădinile mele și nu vă mai spun de investiții, câte milioane am cheltuit să fac acele sere și nu sunt de acord”, a declarat un legumicultor, potrivit Capital.ro.

Alt producător avertizează că majorarea prețurilor este inevitabilă: „Vor creşte preţurile la legume în funcție de cât o fi impozitul. Adică dacă 2 lei ar fi fost legătura de ceapă, cât o să fie de acum?”. Iar un alt fermier subliniază că situația se va înrăutăți: „Va fi foarte rău, prin faptul că ele și așa sunt scumpe toate și mai vine și impozitul ăsta peste noi”.

Și autoritățile locale împărtășesc îngrijorările agricultorilor. Viceprimarul din Seleuș avertizează că mulți producători ar putea renunța la agricultură: „O să se gândească de două ori dacă o să vină înapoi să muncească în agricultură sau să meargă afară să-și găsească alt job”. Primarul localității atrage la rândul său atenția asupra efectelor negative pentru comunitate: „Acest posibil impozit pe solarii nu poate să ajute acești oameni care muncesc foarte, foarte mult”.

