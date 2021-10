Noile restricții, aplicate diferit la bănci. Regulile de acces și unde poți intra doar cu certificatul verde

Noile restricții impun abligativitatea prezentării certificatului verde la intrare în centrele comerciale și în instituții publice. Totuși, băncile aplică aceste măsuri în modi diferit, miar în cele mai multe dintre unități clienții pot merge și dacă nu s-au imunizat pentru COVID-19. Totuși, există și bănci care au impus obligativitatea prezentării certificatului verde și accesul doar pentru servicii de urgență.

BRD este singura bancă din România în care accesul se face în baza certificatului verde, iar clienții neimunizați pot intra doar pentru servicii de maximă urgență.

Totodată, pentru băncile ING, BCR, CEC Bank, OPT, Patria Bank, Banca Transilvania și Raiffeisen, accesul este permis tuturor clienților, indiferent dacă au sau nu un certificat verde pentru COVID-19.

Deși majoritatea băncilor din România nu au impus certificatul verde la intrare în unități, există și sucursale în care actul este obligatoriu pentru acces. Aici, este vorba despre acele sucursale aflate în interiorul mall-urilor și centrelor comerciale, acolo unde oamenii sunt obligați să prezinte certificatul verde pentru COVID-19, la intrare.

În unitățile ce au accesul direct de la drum nu este obligatorie prezentarea certificatului verde penttru COVID-19 de către clienți, cu excepția BRD, care a impus această regulă.

În sucursalele și unitățile din interiorul centrelor comerciale și ale mall-urilor, clienții sunt obligați să prezinte certificatul verde pentru COVID-19.

Măsura vine odată cu noile reguli impuse de autorități, în data de 25 octombrie 2021. Persoanele care nu s-au imunizat în fața COVID-19 nu pot intra în mall-uri sau centre comerciale, singura excepție făcând-o situația în care se deplasează la centrele de vaccinare amenajate în locații de acest gen.

Accesul în farmaciile și hypermarketurile / magazinele alimentare din mall sau din interiorul galeriilor comerciale este, totodată, restricționat de certificatul verde.

BRD a comunicat online tuturor clienților faptul că, începând cu data de 26 octombrie 2021, în fiecare unitate se vor aplica restricțiile adoptate de către CNSU, iar accesul se va realiza doar în baza certificatului verde pentru COVID-19.

„Dorim sa-ti comunicam faptul ca incepand din data de 26.10.2021, in unitatile BRD, se va permite accesul doar persoanelor care detin un Cerificat Digital al UE privind COVID – 19.

In cazul in care nu poti prezenta dovada detinerii unui Cerificat Digital al UE privind COVID – 19 valid (care atesta vaccinarea, respectiv trecerea prin boala), accesul in unitate este interzis, cu exceptia activitatilor cu caracter urgent si te invitam sa accesezi serviciile bancare prin intermediul automatelor bancare (ATM/MBA/Robo) sau prin aplicatiile de banca la distanta (You, MyBRDNet si MyBRD Mobile) ”, a transmis BRD Groupe Societe Generale pe Facebook.

Accesul în băncile din România, permis pentru toți clienții, indiferent de certificatul verde pentru COVID-19

Pe de altă parte, celelalte bănci din România au decis să mențină accesul permis tuturor clienților, indiferent de certificatul verde pentru COVID-19.

„Accesul in sucursalele ING Bank este permis pentru toate persoanele, fără sa fie obligatoriu certificatul verde. Bineînțeles, cu respectarea masurilor de protecție si siguranța, ca si pana acum”, a transmis ING pe Facebook.

Totodată, CEC Bank a transmis clienților faptul că accesul nu va fi restricționat sau afectat de noile măsuri:

„Accesul la serviciile CEC Bank nu va fi afectat de restricții. Serviciile financiare sunt esențiale pentru asigurarea nevoilor de bază.

În contextul noilor măsuri, dorim să ne asigurăm clienții că serviciile bancare de care au nevoie vor fi disponibile în continuare atât în unitățile CEC Bank, cât și prin intermediul canalelor digitale (internet banking, mobile banking, CEC_IN etc), fără a fi nevoie să prezentați un certificat verde!

Bineînțeles, vom respecta în continuare măsurile de protecție și siguranță, ca și până acum: distanțarea, purtarea măștii, dezinfectarea spațiilor etc”, se arată într-o comunicare realizată pe Facebook. Banca Transilvania nu impune certificatul verde clienților, iar accesul se face ca și până în data de 25 octombrie 2021, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare de protecție.

În sediile BCR, accesul se face în baza unei programări online și nu sunt impuse alte restricții, iar Raiffeisen anunță că își primește în interior toți clienții, fără să îi condiționeze de certificatul verde pentru COVID-19.

„Raiffeisen Bank România nu restricționează si nu condiționează accesul clienților in agențiile sale. Astfel, nu este necesara prezentarea unui certificat digital UE privind COVID-19.

In cazul in care agentia se afla într-un spațiu comercial, accesul in interiorul acestuia se realizează conform normelor legale in vigoare.

Iti reamintim ca purtarea măștii de protecție este obligatorie in toate spatiile închise, inclusiv in unitățile băncii noastre iar dezinfectarea mâinilor este o măsura recomandata. De asemenea, rămân valabile regulile obligatorii privind păstrarea distantei minime in spatiile inchise de cel puțin 1,5m, fata de celalalt persoane.

Nu in ultimul rand, îți recomandăm sa eviti vizitele in agenții si sa realizezi operatiunile dorite prin mijloacele digitale pe care ti le punem la dispozitie. Astfel, te rugam sa realizezi tranzactii utilizand cardul, aplicatiile de internet banking si ATM-urile/ multifunctionalele Raiffeisen Bank”, informează banca pe Facebook.