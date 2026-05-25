Un nou draft al viitoarei a fost pus în transparență publică. Legea ar urma să introducă un sistem unitar de salarizare în sectorul public. Legea e jalon în PNRR și ar trebui să intre în vigoare în iulie 2027.

Sistem unitar de salarizare în rândul bugetarilor

Proiectul de lege afirmă că s-a ajuns ca „persoane încadrate pe aceeași funcție, grad, gradație de vechime în muncă, în cadrul aceleiași instituții publice, să beneficieze de remunerație diferită”, or scopul noilor reglementări e să reducă din discrepanțele salariale și să crească sustenabilitatea cheltuielilor statului.

Una dintre cele mai importante modificări este reducerea diferenței dintre cele mai mici și cele mai mari salarii din sistemul public: „Pentru încadrarea în anvelopa salarială, raportul salarial dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază (…) este de 1 la 8, față de 1 la 12 în actuala lege”.

Noua lege introduce și o „structură unică de clasificare” pentru toate familiile ocupaționale din sistemul public. Salariile vor fi calculate prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în lege cu o valoare de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat, explică La intrarea în vigoare a legii, valoarea de referință ar urma să fie de 4.325 de lei.

De asemenea, legea introduce grile unice și pentru administrația publică locală, unde până acum salariile erau stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene.

Noua Lege a salarizării reduce mai multe sporuri

Noua lege ar urma să reducă substanțial sporurile acordate bugetarilor: „Suma sporurilor, primelor, premiilor şi indemnizațiilor nu poate depăși 20% din suma salariilor de bază”.

De asemenea, vor fi eliminate indemnizația de hrană, indemnizația acordată pentru titlul de doctor (care va fi inclusă în coeficienții de salarizare pentru anumite domenii) și sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare.

În schimb, sunt menținute sporul pentru activitatea de control financiar preventiv, pentru personalul implicat în proiecte cu fonduri europene, pentru gestionarea fondurilor externe, iar sporul pentru persoanele cu handicap va fi de 15% din valoarea de referință.

În educație, proiectul prevede majorări salariale pentru toate funcțiile, iar pentru personalul din sănătate – unificarea actualelor grile salariale într-una singură, multe dintre sporuri urmând a fi reduse, informează Știrile Pro TV.