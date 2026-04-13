Numărul pensionarilor din România și pensia medie în martie 2026. Câți bani dă statul pe pensii (FOTO/GRAFICE)

Cât dă statul pentru plata pensiilor

În luna martie 2026, numărul total al înregistrați în România a fost de 4.684.474 de persoane, iar pensia medie calculată a fost de 2.782 de lei, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 de miliarde de lei.

Cum se împart pensiile pe categorii și care sunt pensiile medii?

Din totalul de 4.684.474 de pensionari, 522.613 persoane aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie pentru această categorie a fost de 716 lei, conform datelor CNPP, citate de .

Persoanele pensionate la limita de vârstă au fost 3.782.225, dintre care 2.158.318 femei, iar pensia medie în această categorie a fost de 3.113 lei.

Pensiile anticipate au fost acordate în martie 2026 pentru 63.236 de persoane, cu o pensie medie de 2.508 de lei.

Pensia de invaliditate a revenit unui număr de 392.458 de persoane, cu o pensie medie de 1.086 lei; din această categorie, 45.936 de persoane au primit pensie pentru gradul I de invaliditate, cu o pensie medie de 949 lei.

Pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 446.463 de persoane, iar pensia medie în această situație a fost de 1.508 lei. De asemenea, ajutor social au primit 92 de pensionari, cu o sumă medie de 540 de lei.

Cine primește pensii speciale

Pe de altă parte, aproape 12.000 de români primesc pensii speciale.

Conform datelor centralizate de CNPP, cea mai mare categorie este reprezentată de foștii magistrați, în număr de 5.820 de persoane. Tot în cazul acestora se înregistrează și cea mai ridicată pensie medie de serviciu, de 25.488 de lei.

Pensii de serviciu primesc și alte categorii profesionale. Astfel, 786 de persoane din corpul diplomatic și consular beneficiază de o pensie medie de 7.002 lei, iar 870 de funcționari publici parlamentari au o pensie medie de 6.250 lei.

În cazul personalului aeronautic civil navigant, 1.333 de pensionari primesc o pensie medie de 13.111 lei, în timp ce 688 de foști angajați ai Curții de Conturi beneficiază de o pensie medie de 10.478 lei.

De asemenea, 2.401 de persoane din categoria personalului auxiliar din instanțe și parchete primesc pensii de serviciu, cu o valoare medie de 7.207 lei.