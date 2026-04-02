Acasa » Economic » Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei

Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei

Iulia Petcu
02 apr. 2026, 23:21
Oana Țoiu: România, la un pas de aderarea la OCDE. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
Sursă Foto: Facebook -Oana Țoiu
Cuprins
  1. Cât de aproape este România de aderarea la OCDE
  2. Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei
  3. Cum a evoluat procesul în ultimul an

România se apropie de unul dintre cele mai importante obiective strategice din ultimii ani, după un nou progres în procesul de aderare la OCDE. Autoritățile anunță că mai lipsește un singur aviz pentru finalizarea parcursului.

Cât de aproape este România de aderarea la OCDE

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a confirmat obținerea celui de-al 24-lea aviz necesar pentru aderarea completă la OCDE, un pas esențial în acest proces complex.

„Suntem acum, după ani de eforturi, la doar un pas de a ne îndeplini obiectivul de aderare la OCDE în 2026. Aceste jaloane tehnice sunt pe termen lung, fiind o garanție de stabilitate și un semnal de încredere pentru investitorii care aleg România; din acest motiv, nu avem voie să greșim pe ultima sută de metri”, a transmis aceasta.

Oficialul subliniază că aceste etape nu reprezintă simple formalități administrative, ci criterii stricte care reflectă capacitatea statului de a respecta standarde economice și instituționale ridicate.

Procesul de aderare implică evaluări detaliate în domenii precum investițiile, guvernanța și transparența, fiecare aviz fiind rezultatul unor analize riguroase și îndelungate.

Ce impact ar putea avea aderarea asupra economiei

Potrivit ministrului, aderarea la OCDE nu trebuie privită doar ca un obiectiv diplomatic, ci ca o transformare profundă a modului în care funcționează statul.

„Lucrăm pentru politici publice mai bune, pentru o economie modernă și pentru un stat care să ofere șanse și prosperitate cetățenilor săi, precum și un viitor bun acasă”, a explicat Oana Țoiu.

Ea a recunoscut că mediul de afaceri se confruntă în prezent cu incertitudini, „dar cu atât mai mult este necesar să păstrăm și să construim repere care fac ca planurile de viitor în România să fie solide, iar aderarea la OCDE este un astfel de proiect”.

Cum a evoluat procesul în ultimul an

Autoritățile susțin că ritmul înregistrat recent este unul accelerat, comparativ cu anii anteriori, ceea ce indică o mobilizare mai eficientă la nivel instituțional.

„Aderarea la OCDE a mers anul acesta în cel mai rapid ritm de mai bine de un deceniu”, a mai precizat ministrul. „Meritul pentru acest lucru este puternic legat de implicarea și coerența abordării premierului Ilie Bolojan și a președintelui Nicușor Dan”, a adăugat Țoiu, potrivit G4Media.

