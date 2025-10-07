B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori

Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori

Iulia Petcu
07 oct. 2025, 19:56
Noi tarife la OSIM din 2026. Cum îi afectează majorarea taxelor pe antreprenori
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce a fost luată decizia de majorare a taxelor
  2. Ce rol are OSIM în protejarea proprietății industriale
  3. Care sunt principalele atribuții ale OSIM
  4. Ce impact are această schimbare asupra mediului economic

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a anunțat prin Ordinul nr. 79/2025 majorarea taxelor aplicate serviciilor sale, măsura urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Decizia vine într-un moment important pentru mediul de afaceri, iar specialiștii recomandă companiilor și persoanelor fizice să finalizeze procedurile aflate în curs înainte de creșterea tarifelor.

De ce a fost luată decizia de majorare a taxelor

Potrivit Ordinului publicat pe 1 octombrie 2025, OSIM va actualiza tarifele pentru toate serviciile legate de mărci și proprietate industrială. Măsura vizează depunerea cererilor de marcă, reînnoirile, înregistrările internaționale prin sistemul Madrid, dar și taxele administrative aferente opozițiilor și observațiilor.

Oficiul recomandă operatorilor economici să nu amâne procedurile de înregistrare sau reînnoire, pentru a evita costurile suplimentare care vor fi aplicate din 2026. În special, proiectele de brand planificate pentru lansare anul viitor și mărcile aflate la final de protecție pot fi afectate de noile tarife, deși plata reînnoirilor poate fi efectuată cu până la șase luni în avans, la valoarea actuală.

Ce rol are OSIM în protejarea proprietății industriale

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritatea unică din România care gestionează protecția proprietății industriale. Prin activitatea sa, OSIM asigură un cadru legal solid pentru recunoașterea invențiilor, mărcilor, desenelor industriale și indicațiilor geografice, consolidând competitivitatea și profitabilitatea economică, scrie Capital.ro.

Misiunea instituției este de a oferi protecție juridică eficientă pentru toate formele de proprietate industrială, contribuind la un climat de încredere între mediul de afaceri, cercetare și inovare. Totodată, OSIM promovează alinierea României la standardele internaționale și participă la tratate și convenții internaționale din domeniu.

Care sunt principalele atribuții ale OSIM

Pentru a-și îndeplini obiectivele, OSIM desfășoară o serie amplă de activități. Printre acestea se numără înregistrarea și examinarea cererilor de protecție, administrarea registrelor naționale pentru titlurile acordate, publicarea Buletinului Oficial al Proprietății Industriale și gestionarea Colecției Naționale de Proprietate Industrială.

De asemenea, instituția furnizează servicii de specialitate, atestă consilierii în proprietate industrială, organizează cursuri și conferințe, și participă activ la proiecte europene dedicate inovării. OSIM are și un rol legislativ important, armonizând regulamentele naționale cu standardele europene și internaționale.

Ce impact are această schimbare asupra mediului economic

Majorarea taxelor impusă de OSIM reprezintă o adaptare la realitățile economice și la complexitatea proceselor de protecție industrială. Deși noile costuri pot crește presiunea financiară asupra companiilor, acestea vin însoțite de o invitație clară: firmele sunt încurajate să finalizeze procedurile înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife pentru a evita cheltuieli suplimentare.

Astfel, OSIM își reafirmă rolul de pilon al competitivității economice, garantând protecția inovației și a valorilor intelectuale românești într-un context tot mai globalizat.

