Până când mai trage de timp Guvernul cu legea bugetului. Sunt mari șanse să avem cel mai întârziat buget de după anul 2000

Adrian A
26 feb. 2026, 14:11
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Bate Bolojan recordul cu legea bugetului?
  2. Blocajele politice au amânat bugetul
  3. De ce îi convine lui Bolojan să amâne legea bugetului

Legea bugetului de stat pentru anul 2026 este așteptată în Parlament abia în luna martie, cu o întârziere de peste 3 luni față de termenul legal. Deși primul termen avansat de premierul Ilie Bolojan a fost 20 februarie, distribuirea bugetului pe 2026 a fost amânată.

Bate Bolojan recordul cu legea bugetului?

Principalul motiv de amânare îl reprezintă cele două reforme pe care Guvernul ar urma sa le aprobe, cea a administrației locale și relansarea economică. Ambele au fost negociate timp îndelungat de Coaliție și au dat peste cap legea bugetului. Și se tot amână până când am ajunge la un record în ultimii 25 de ani.

Spunem asta pentru că, legea bugetului pe anul 2000 a avut cea mai lungă perioadă de așteptare din istoria modernă a României. A fost votată pe 4 Mai 2000. Însă atunci România era în negocieri dure cu FMI și traversa o instabilitate economică severă.

Blocajele politice au amânat bugetul

În ultimul deceniu, blocajele politice au dus la depășirea frecventă a termenului constituțional de 15 noiembrie.

Astfel, legea bugetului pe 2019 a fost adoptată abia pe 15 martie 2019.  A fost o întârziere record pentru era post-aderare UE, cauzată de conflictele dintre Guvern și Președinție (care a trimis legea la CCR și apoi la reexaminare).

Bugetul pe 2021 a fost adoptat pe 2 martie 2021 din cauza alegerilor din decembrie 2020, iar pentru anul trecut, legea bugetului a fost adoptată pe 5 februarie 2025, în contextul negocierilor privind reducerea deficitului bugetar.

De ce îi convine lui Bolojan să amâne legea bugetului

Și acum, Bolojan poate invoca tot conflicte politice pentru amânarea bugetului, însă îi și convine. Pentru că face economii fără să mai intre în gura opoziției sau a partenerilor PSD de la guvernare.

„Întârzirea bugetului nu face ceva decât să aducă economii în ceea ce privește cheltuiele statului. Autoritățile nu pot cheltui decât o mică fracție din cheltuielile bugetare. Altfel spus, e o metodă prin care guvernul, forțat de împrejurări, reduce cheltuielile, mai ales într-o perioadă în care avem un vârf de plată la nivelul plăților externe.

Iar anul ăsta trebuie să plătim vreo 30 de miliarde de euro în fondul împrumuturilor statului. Și cel mai mare vârf de plată este în această perioadă, în primavara acestui an.”, afirmă analistul economic Adrian Negrescu.

