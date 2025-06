Păun: ZERO! Atât am avut creștere economică în trimestrul 1. Politicienii care au creat problemele acum vor să ne crească taxele. Dacă se va întâmpla, probabil vom ajunge în recesiune. O să fugă investitorii de noi ca de niște ciumați (VIDEO)

Profesorul de economie Cristian Păun a declarat că e absolut nedrept ca politicienii să crească taxele, deși ei să facă reformele pentru care sunt plătiți. Păun a mai afirmat că e posibil să ajungem în recesiune dacă taxele chiar vor fi majorate.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Păun: Nu poți să-mi ceri să plătesc TVA mai mare, când tu nu rezolvi problema evaziunii

„Atunci când ai o clasă politică neprofesionistă, neimplicată, ea va alege mereu calea cea mai ușoară. Calea cea mai ușoară e să crești taxele, să nu faci nimic altceva decât să ceri taxe mai mari pentru a avea pace și liniște și a nu face nimic. Noi ceilalți, de partea cealaltă a baricadei, dimpotrivă, trebuie să ne luptăm ca lucrul ăsta să nu se întâmple sau să se întâmple cel mai târziu posibil, după ce vedem că acești politicieni își fac treaba pentru care sunt plătiți și reformează, modernizează țara asta!

Nu poți să vii să-mi ceri să plătesc TVA mai mare și tu să nu rezolvi absolut deloc colectarea TVA-ului, evaziunea sau partea de gap de TVA. E ca și cum ai spune: ”casa asta are acoperișul găurit, soluția mea e s-o remobilăm, să cumpărăm mobilă nouă sub acoperișul găurit prin care plouă!”. Eu nu cred că cineva cu scaun la cap ar face treaba asta.

Într-un fel, România arată cum arată, la coada Europei, tocmai pentru că mereu unii care au ajuns în vârful politicii s-au purtat de așa manieră să ne conving pe noi cât de benefice sunt și cât de greu și nasol e să scazi cheltuielile sau să renunți la chestiile inutile pe care le plătești din banii românilor”, a declarat profesorul de economie.

Păun: Am avut creștere economică zero pe primul trimestru al anului

Întrebat ce se va alege de mediul de afaceri, în condițiile în care numărul firmelor radiate și dizolvate a crescut cu 7% în primele luni ale anului, Cristian Păun a răspuns: „Avem creșterea economică dată de INS acum câteva zile, pe primul trimestru, de zero. Zero, zero! Fără taxele astea noi pe care le plănuiesc acum, la ceas de seară, politicienii, pe care le vedem acum. Că nu s-au dat un pas în spate să spună: ”așa incompetenți am fost, că am lăsat 50 de miliarde de euro neatrase”. Nu! Tot ei sunt acolo, nezicând nimic despre banii europeni, despre reforme etc. ZERO! Atât am crescut în trimestrul 1. Posibil, pe datele reale, care se consolidează puțin mai târziu, zero ăsta să fie minus. Și noi ce facem acum? Adăugăm niște taxe. Asta va da un recul destul de mare în următoarele două trimestre economiei românești, ceea ce foarte probabil să ne ducă către și tehnică și reală și asta schimbă tot, schimbă optimismul firmelor, optimismul angajaților, inclusiv percepția străinilor despre noi. Și cine mai vine în țara asta să facă ceva? Fug toți de noi ca de niște ciumați!”.