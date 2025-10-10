Pensionarea anticipată reprezintă o opțiune tentantă pentru mulți angajați care doresc să se retragă mai devreme din activitate. Totuși, acest avantaj vine la pachet cu reduceri aplicate la cuantumul pensiei, care cresc odată cu perioada de anticipare. În plus, legislația oferă și posibilități de compensare a pierderilor prin cumpărarea vechimii sau recalcularea pensiei la atingerea vârstei standard.

Ce impact au reducerile asupra pensiei anticipate

(CNPP) a publicat un tabel detaliat privind procentul de diminuare aplicat pentru fiecare lună de anticipare. Astfel, pentru primele 12 luni înainte de vârsta standard, pensia se reduce cu 0,40% pe lună, între 1 și 2 ani cu 0,35% pe lună, între 2 și 3 ani cu 0,30%, între 3 și 4 ani cu 0,25%, iar între 4 și 5 ani cu 0,20% pe lună. Aceste procente se cumulează în funcție de perioada de anticipare, scrie Capital.ro.

De exemplu, o pensie ipotetică de 2.000 de lei/lună va fi redusă astfel:

cu 1 an înainte pensia scade cu 4,8% (1.904 lei/lună)

cu 2 ani înainte cu 9% (1.820 lei/lună)

cu 5 ani înainte cu 18% (1.640 lei/lună).

Aceste calcule sunt orientative, întrucât pensia finală depinde de punctajul total și de valoarea punctului de la momentul stabilirii acesteia.

Ce opțiuni există pentru compensarea pierderilor

Legea prevede că, odată ce persoana ajunge la vârsta standard, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă. În acest caz, cuantumul pensiei se recalculează fără diminuările aplicate anterior, eliminând penalizarea. Astfel, pensia poate crește semnificativ după atingerea vârstei standard, iar beneficiarul poate recupera o parte din pierderile suferite.

De asemenea, persoanele care au perioade necontributive pot încheia contracte de asigurare socială pentru cumpărarea vechimii. Costul acestor contracte este stabilit oficial și a fost actualizat în 2023-2024. Achiziția vechimii contribuie la creșterea punctajului și implicit a pensiei, diminuând efectul reducerilor în cazul pensionării anticipate.

Ce modificări pregătește Guvernul pentru pensionarea anticipată

Guvernul Bolojan lucrează deja la un al treilea set de măsuri privind sistemul de pensii. Deși Pachetul 2 nu a fost încă validat de Curtea Constituțională a României (CCR), acesta include reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată, noi reglementări pentru pensionarii speciali și interdicția în sectorul public. Aceste schimbări ar putea afecta atât calculul pensiilor anticipate, cât și modalitățile de compensare a reducerilor.

Pensionarea anticipată poate fi atractivă pentru cei care doresc să se retragă mai devreme, însă aceasta vine cu reduceri semnificative la cuantumul pensiei. Înțelegerea procentelor de diminuare și opțiunile de compensare, precum cumpărarea vechimii sau recalcularea pensiei la vârsta standard, sunt esențiale pentru o planificare financiară eficientă.