Piața carburanților, atent monitorizată de Consiliul Concurenței. Ce spun oficialii despre riscul unor scumpiri majore

Iulia Petcu
02 mart. 2026, 19:20
Cuprins
  1. Cum supraveghează Consiliul Concurenței evoluția prețurilor la carburanți
  2. Ce riscă operatorii care încalcă regulile pieței
  3. De ce respinge Guvernul scenariul carburanților la 10 lei litrul
  4. Cât de mult poate influența scumpirea petrolului prețul final

Autoritățile române reacționează public la temerile legate de scumpirea carburanților, pe fondul tensiunilor internaționale și al volatilității pieței petroliere. Mesajul transmis de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, este unul de calm, dar și de vigilență instituțională.

Cum supraveghează Consiliul Concurenței evoluția prețurilor la carburanți

Președintele Consiliul Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat că instituția urmărește constant piața distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și strategiile comerciale ale operatorilor.

„Noi monitorizăm constant evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți, inclusiv dinamica prețurilor și comportamentul comercial al operatorilor, pentru a ne asigura că modificările de preț sunt determinate de factori obiectivi. Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”, a declarat Chirițoiu.

El a subliniat că barilul de petrol se situează sub pragul de 80 de dolari, un nivel apropiat de cel din aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, în actualul context geopolitic, pot apărea oscilații suplimentare pe piețele internaționale.

„În această situație, ne așteptăm ca prețurile la pompă să reflecte eventualele creșteri ale cotațiilor internaționale, însă, pe baza experienței anterioare, aceste ajustări sunt de regulă moderate și temporare”, a explicat șeful autorității de concurență.

Ce riscă operatorii care încalcă regulile pieței

Consiliul Concurenței avertizează că va interveni ferm dacă va identifica practici contrare legislației, inclusiv în situațiile în care contextul internațional este folosit ca pretext pentru majorări artificiale de preț.

Potrivit lui Chirițoiu, declanșarea procedurilor de sancționare rămâne o opțiune clară, în cazul în care comportamentele comerciale vor depăși limitele stabilite de lege.

De ce respinge Guvernul scenariul carburanților la 10 lei litrul

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a catalogat public zvonurile privind un preț de 10 lei pe litru drept nefondate. El a afirmat că nu există argumente economice sau comerciale care să susțină un asemenea scenariu.

„În momentul de față, suntem preocupați, în primul rând, de modul în care arată potențialele perturbații pe piața de aprovizionare cu produse petroliere, de asigurarea faptului că nu vor crește prețurile la carburanți nejustificat, în contextul în care avem acest conflict în Orientul Mijlociu”, a declarat ministrul, potrivit Antena3.

Ivan a precizat că România dispune de rezerve suficiente pentru aproximativ 90 de zile în situații de avarie și că, în prezent, nu există probleme de aprovizionare.

Cât de mult poate influența scumpirea petrolului prețul final

Ministrul a recunoscut o creștere de aproximativ 10% a cotației internaționale a petrolului, însă a explicat că țițeiul reprezintă doar circa un sfert din prețul final la pompă.

„Ceea ce este foarte important și ceea care am cerut explicit ANPC, ANAF, Consiliul Concurenței este să se uite foarte clar în aceste momente la piață”, a spus Ivan, adăugând că majorări mai mari de 3–5 bani nu sunt justificate.

