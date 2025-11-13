B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele

Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele

Adrian Teampău
13 nov. 2025, 13:32
Piața imobiliară din România. Chiriașii se plâng de costurile mari cu locuințele
Piața imobiliară
Cuprins
  1. Piața imobiliară din România sub presiune
  2. Cum se raportează românii la situația locuințelor
  3. Care sunt temerile legate de piața imobiliară

Piața imobiliară din România în epoca austerității. Aproape jumătate din chiriași susțin că întâmpină dificultăți să acopere costurile cu locuințele în fiecare lună.

Piața imobiliară din România sub presiune

Chiriașii români susțin că au greutăți în a-și asigura sumele necesare acoperirii costurilor cu locuințele. Acestea sunt concluziile unui sondaj realizat de ING Consumer Research referitor la piața imobiliară. Cercetarea a fost realizată în șase state europene, respectiv Belgia, Germania, Olanda, Polonia, Spania și România.

Conform datelor colectate, peste un sfert dintre cei care plătesc credite ipotecare sau chirie în cele șase țări raportează dificultăți în asigurarea plăților lunare. Cifrele exacte variază în funcție de țările studiate, însă cei care declară că au probleme în asigurarea costurilor sunt, într-un procent mai mare, chiriașii.

Concluzia autorilor cercetării este că accesibilitatea locuințelor reprezintă o problemă, în general, în fiecare dintre țările analizate. Majoritatea celor chestionați, din fiecare țară, au fost de acord că locuințele sunt inaccesibile pentru majoritatea oamenilor.

Cum se raportează românii la situația locuințelor

Ponderea respondenților care întâmpină dificultăți în plata chiriei sau a creditului ipotecar nu este similară cu modul în care aceștia perce problema locativă, în general. În România, aproape jumătate dintre plătitorii de chirie și de rate ipotecare, de exemplu, întâmpină dificultăți în a-și gestiona costurile cu locuința. Cu toate acestea, 59% dintre ei spun că locuințele de pe piața imobiliară sunt accesibile.

România are cea mai mare rată a proprietății ipotecare din Uniunea Europeană, de 94%. Cu toate acestea, numărul de plătitori de credite ipotecare din sondaj este cel mai mic din țările analizate. Acest lucru sugerează că mulți proprietari fie și-au moștenit proprietatea, fie au achitat-o deja.

Potrivit analizei, când prețurile cresc, cei care își cumpără pentru prima dată o proprietate vor fi mai vulnerabili. Ceilalți, care dețin deja o casă și doresc să o schimbe, pot profita de veniturile pe care le-ar genera locuința pe care o dețin deja.

Care sunt temerile legate de piața imobiliară

Chiriașii sunt mai sensibili la preocupările legate de accesibilitate. Aceștia își fac griji cu privire la eventuala creștere a chiriei și la capacitatea lor de a-și achita plățile lunare. Este normal să fie îngrijorați dat fiind că salariile sunt „ajustate” de inflație. Chiria este o povară financiară, depășind uneori 30% din venitul gospodăriei.

În aceste condiții, prețul chiriei este unul dintre factorii principali care determină alegerea unei locuințe. În această perioadă chiriașii sunt interesați de locuințe mai mici, pentru care și costurile sunt mai reduse. Apartamentele cu două camere sau garsonierele sunt cele mai căutate.

Analizele de pe piața imobiliară indică faptul că 44% dintre chiriași și-ar dori o chirie mai mică de 300 de euro lunar. Alți 34% consideră că un buget cuprins între 300-450 euro este acceptabil pentru închirierea unei locuințe într-un oraș mare. Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro. Iar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință.

Tags:
Citește și...
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Economic
Mihai Daraban: În America, acum, te legitimezi pe bussiness, mai puțin studii politice și administrative. Numai așa poți să intri în anturajul președintelui Trump (VIDEO)
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Economic
Inflația începe să se calmeze, însă românii resimt tot mai greu scumpirile la alimente și energie
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
Economic
Cardul de credit a devenit o obișnuință periculoasă. De ce experții recomandă plata în numerar
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Economic
CCR amână iar decizia pe banii românilor. Ce se întâmplă cu pensiile private
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Economic
Firmele, lovite dur de Pachetul 2 de măsuri. Amenzi de până la 300.000 de lei pentru privați
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Economic
Românii, striviți de facturile la energie electrică. Prețul a crescut cu 72% în octombrie. Guvernul încasează miliarde pe spatele populației
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
Economic
Lambriul metalic: durabilitate și design modern pentru spațiile tale
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Economic
3 reguli de respectat pentru întreținerea corectă a ușilor
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Economic
Zeci de mii de părinți primesc sprijin financiar lunar. Cum se acordă indemnizația și stimulentul de inserție
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Economic
Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
Ultima oră
13:51 - Dani Mocanu și fratele său, condamnați definitiv la 4 ani de închisoare. Cum a fost prins manelistul în Italia
13:46 - Vlad Voiculescu a ajuns la Cotroceni. Nicușor Dan l-a numit consilier prezidențial
13:12 - Gabriela Prisacariu: „N-am energie să fac nimic”. Cu ce probleme de sănătate se confruntă
12:58 - Anunț de ultimă oră. Un candidat la Primăria Capitalei iese din cursă. „Nu mai vreau!”
12:44 - Moment ciudat, devenit viral, în Biroul Oval. Cum l-a primit Trump pe președintele Siriei
Catalin Drula
12:27 - Trafic intens în București: peste 145.000 de mașini circulă la orele de vârf. Cele mai multe sunt din afara Capitalei
12:23 - Liderii de opinie importanți: competiția reală din București e între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță
12:09 - Bucureștiul e la peste 100 de ani în urma New York-ului. Cătălin Drulă, despre unificarea Capitalei (VIDEO)
12:07 - Ilie Bolojan susținere totală pentru Ciprian Ciucu pentru candidatura la Primăria Generală. Ciucu „Voi face din București proiectul vieții mele” (VIDEO)
11:50 - Noi acuzații la adresa doctorului Cristian Andrei. Alte femei susțin că ar fi fost abuzate în timpul ședințelor de terapie