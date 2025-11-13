Piața imobiliară din România în epoca austerității. Aproape jumătate din chiriași susțin că întâmpină dificultăți să acopere cu locuințele în fiecare lună.

Piața imobiliară din România sub presiune

susțin că au greutăți în a-și asigura sumele necesare acoperirii costurilor cu locuințele. Acestea sunt concluziile unui sondaj realizat de ING Consumer Research referitor la piața imobiliară. Cercetarea a fost realizată în șase state europene, respectiv Belgia, Germania, Olanda, Polonia, Spania și România.

Conform datelor colectate, peste un sfert dintre cei care plătesc sau chirie în cele șase țări raportează dificultăți în asigurarea plăților lunare. Cifrele exacte variază în funcție de țările studiate, însă cei care declară că au probleme în asigurarea costurilor sunt, într-un procent mai mare, chiriașii.

Concluzia autorilor cercetării este că accesibilitatea locuințelor reprezintă o problemă, în general, în fiecare dintre țările analizate. Majoritatea celor chestionați, din fiecare țară, au fost de acord că locuințele sunt inaccesibile pentru majoritatea oamenilor.

Cum se raportează românii la situația locuințelor

Ponderea respondenților care întâmpină dificultăți în plata chiriei sau a creditului ipotecar nu este similară cu modul în care aceștia perce problema locativă, în general. În România, aproape jumătate dintre plătitorii de chirie și de rate ipotecare, de exemplu, întâmpină dificultăți în a-și gestiona costurile cu locuința. Cu toate acestea, 59% dintre ei spun că locuințele de pe piața imobiliară sunt accesibile.

România are cea mai mare rată a proprietății ipotecare din , de 94%. Cu toate acestea, numărul de plătitori de credite ipotecare din sondaj este cel mai mic din țările analizate. Acest lucru sugerează că mulți proprietari fie și-au moștenit proprietatea, fie au achitat-o deja.

Potrivit analizei, când prețurile cresc, cei care își cumpără pentru prima dată o proprietate vor fi mai vulnerabili. Ceilalți, care dețin deja o casă și doresc să o schimbe, pot profita de veniturile pe care le-ar genera locuința pe care o dețin deja.

Care sunt temerile legate de piața imobiliară

Chiriașii sunt mai sensibili la preocupările legate de accesibilitate. Aceștia își fac griji cu privire la eventuala creștere a chiriei și la capacitatea lor de a-și achita plățile lunare. Este normal să fie îngrijorați dat fiind că salariile sunt „ajustate” de inflație. Chiria este o povară financiară, depășind uneori 30% din venitul gospodăriei.

În aceste condiții, prețul chiriei este unul dintre factorii principali care determină alegerea unei locuințe. În această perioadă chiriașii sunt interesați de locuințe mai mici, pentru care și costurile sunt mai reduse. Apartamentele cu două camere sau garsonierele sunt cele mai căutate.

Analizele de pe piața imobiliară indică faptul că 44% dintre chiriași și-ar dori o chirie mai mică de 300 de euro lunar. Alți 34% consideră că un buget cuprins între 300-450 euro este acceptabil pentru închirierea unei locuințe într-un oraș mare. Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro. Iar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință.