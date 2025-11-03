Piața imobiliară dă semne de stabilizare în majoritatea orașelor importante. Prețurile pentru par să se oprească din creștere după ultimele luni în care au cunoscut o evoluție ascendentă.

Piața imobiliară dă semne de stabilizare

Prețul locuințelor în principalele orașe ale țării pare să se fi oprit din creștere. Acest lucru se datorează și aplicării noii cote de TVA, majorată la 1 august care a dus la apartamentelor. Informația apare într-o analiză a imobiliare.ro. Excepție face municipiul Oradea, unde au fost observate reduceri ale prețurilor, în contextul ofertei disponibile pe piață.

„În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe an, a prețurilor apartamentelor. Iată că intrăm în prezent într-o etapă de stabilizare determinată de măsurile fiscale și reașezarea așteptărilor de ambele părți – cumpărători și vânzători”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing .

Potrivit spuselor sale, această nu va fi de lungă durată. Experții de pe piața imobiliară se așteaptă ca trendul de creștere a prețurilor să se reia.

„Ne așteptăm ca această perioadă să se mențină pe termen scurt, după care să reintrăm gradual pe un trend de creștere, România menținându-se ca una din țările europene în care apartamentele rămân accesibile”, a mai spus Daniel Crainic.

Prețuri peste medie în Cluj-Napoca

Piața imobiliară din Cluj-Napoca este probabil cea mai scumpă din România. Prețurile practicate pentru apartamente și case este peste medie în municipiul condus de Emil Boc. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele puse în vânzare a ajuns, în luna octombrie, la 3.181 euro/metru pătrat util. Este cu 65% mai mare decât media națională.

Totodată, se observă o reducere a diferenței, de preț, dintre apartamentele noi și cele vechi. Astfel, potrivit site-ului citat, dacă pentru a achiziționa o locuință într-un bloc finalizat în ultimii cinci ani, un cumpărător trebuie să plătească, în medie, 3.205 euro/mp util, pentru o proprietate situată într-un imobil vechi prețul a ajuns la 3.180 euro/mp util.

Scumpiri pe piața imobiliară din Capitală

Prețul mediu solicitat, pe parcursul lunii octombrie, pentru apartamentele scoase la vânzare în București a ajuns la 2.149 euro/mp util. Variația a fost mai mică de 1% raportat la lunile anterioare. Pe de altă parte, Capitala a înregistrat unele dintre cele mai mai creșteri de prețuri pe piața imobiliară, în ultimul an.

Conform analizei, scumpirile au fost mai accelerate pentru locuințele din blocurile construite înainte de 2020. Acestea au fost listate la vânzare cu un preț mediu de 2.109 euro/mp util. Anterior, ritmul de creștere anuală a fost de 17%, cel mai mare înregistrat la nivel național. Locuințele noi s-au apreciat, în schimb, cu 13% și au ajuns să coste, în medie, 2.338 euro/mp util.

Ce se întâmplă pe piața locuințelor din Brașov și Craiova

Prețurile apartamentelor stagnează în, municipiul Brașov, conform datelor analizate în luna octombrie Brașov. Acest lucru s-a întâmplat după creșteri succesive care au propulsat orașul pe locul al doilea în topul celor mai scumpe din țară. În ultimul an, apartamentele noi din Brașov s-au scumpit cu 14%. Acestea au ajuns să se vândă cu un preț mediu de 2.695 euro/mp util.

Apartamentele vechi, de pe piața imobiliară brașoveană, sunt mai accesibile. În cazul acestora s-a putut observa un avans puternic, cu 10%. Cumpărătorii le pot achiziționa cu un preț mediu de 2.161 euro/mp util.

Prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare în Craiova s-au stabilizat în luna octombrie. Ultimul an a fost marcat de o evoluție spectaculoasă a orașului. Craiova a ajuns în topul celor mai scumpe centre urbane din țară pentru românii interesați de achiziții imobiliare. În momentul de față, prețul mediu solicitat pentru un apartament este de 2.070 euro/mp util.

Cum a evoluat situația în Sibiu și Constanța

Unul dintre cele mai frumoase orașe din Transilvania, municipiul Sibiu, atrage, în ultimul timp, atenția unor investitori importanți din real estate-ul românesc. Prețurile pe piața imobiliară cresc încet, dar sigur. Un apartament în Sibiu, a ajuns să coste la fel ca un apartament din Constanța, cel mai important oraș de pe litoral.

Prețul mediul ajunge la 1.920 euro/mp util, solicitat cumpărătorilor în Sibiu, după un avans cu 0,6% în ultima lună și cu 11% în ultimul an. Prețurile apartamentelor din Constanța au stagnat în octombrie. Acestea se mențin la un nivel cu 12% peste nivelul înregistrat în octombrie 2024.

Piața imobiliară din Oradea dă semne de scădere

Prețul mediu solicitat pentru apartamentele scoase la vânzare în Oradea a ajuns, în luna octombrie, la 1.786 euro/mp util. Valorile de piață au înregistrat ușoare scăderi în ultimele 30 de zile. Chiar și în aceste condiții, prețurile se mențin cu 10% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an.

În acest trend se află și municipiul Ploiești, unde prețurile se mențin relativ stabile. Acesta este orașul secundar cu cele mai accesibile locuințe pentru cumpărători. Prețul mediu solicitat în Ploiești, pentru apartamentele scoase la vânzare a ajuns, în octombrie, la o medie de 1.341 euro/mp util.

Ultimul an a marcat, însă, un avans substanțial pe plan local, iar prețurile s-au apreciat cu 17%. Este un ritm similar cu cel întâlnit în Capitală și al doilea cel mai rapid din țară, după cel de pe piața rezidențială craioveană.