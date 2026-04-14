Acasa » Economic » Poliția preia verificarea asigurărilor obligatorii pentru locuințe. Statul speră că va scoate mai mulți bani de la români

Adrian Teampău
14 apr. 2026, 23:08
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
Cuprins
  1. Cât de folositoare este asigurarea obligatorie?
  2. Ce prevede noul proiect

Asigurarea obligatorie pentru locuințe este reglementată prin Legea nr. 260/2008 care obligă toți proprietarii de locuințe să încheie polița PAD (asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor). Acestea acoperă aceleași tipuri de daune, inundații, cutremure și alunecări de teren, pentru toată lumea fără să țină cont de specificul zonei sau al construcției. 

Cât de folositoare este asigurarea obligatorie?

Toți proprietarii de locuințe au obligația de a încheia asigurarea obligatorie împotriva riscurilor de dezastre (cutremure, alunecări de teren și inundații) în limita sumei asigurate de 50.000 lei sau 100.000 lei, în funcție de structura imobilului asigurat. Valoarea primei este de 50 lei, respectiv 130 lei, echivalentul în lei la momentul plății.

Așa cum fost gândită, legea pare făcută mai curând să scoată niște bani din buzunarele românilor. Un fel de înșelătorie menită să umfle profiturile asigurătorilor. E greu de înțeles care este logica încheierii unei asigurări pentru inundații, într-o zonă în care nu există astfel de pericole. Iar aceeași problemă poate fi ridicată pentru fiecare dintre dezastrele vizate de asigurarea obligatorie.

În plus, asigurarea obligatorie rămâne obligatorie, reprezentând doar o cheltuială în plus, și pentru cei care încheie polițe facultative ce acoperă mult mai multe riscuri, inclusiv pe cele de dezastru.

Iar oamenii simt că sunt victimele unei păcăleli girate de stat, astfel că nu se grăbesc să încheie polițe. Aceasta în ciuda amenzilor care pot ajunge până la 500 de lei. Așa se face că, deși legea este în vigoare de aproximativ 18 ani, doar 2,4 milioane de români s-au conformat și s-au asigurat.

Ce prevede noul proiect

Un nou proiect legislativ propune ca românii care nu-și plătesc de bunăvoie obligațiile și nu încheie asigurarea obligatorie pentru locuințe să fie amendați de Poliția Română și de personalul din cadrul IGSU. Aceste autorități vor primi atribuții în plus pentru a verifica proprietarii de locuințe dacă au încheiat poliție obligatorii, arată Profit.ro.

Inițiativa care vine în sprijinul asigurătorilor, are drept scop degrevarea primăriilor de aceste sarcini. Conform sursei citate, prea puțini primari fac verificări și aplică sancțiuni celor care nu încheie asigurări obligatorii, așa cum prevede legea actuală.

„În practică, administrațiile publice locale nu dispun de baze de date integrate privind polițele de asigurare, mecanisme administrative de verificare sistematică a situației juridice a locuințelor, structuri operative dedicate pentru exercitarea unor activități de control de asemenea amploare. În plus, evoluțiile legislative recente au condus la reducerea efectivelor poliției locale și ale altor structuri operative ale administrațiilor publice locale, ceea ce face și mai dificilă exercitarea unor atribuții suplimentare de control”, susțin autorii proiectului legislativ, citat de Profit.ro.

În opinia acestora, pentru creșterea eficienței sancțiunile trebuie aplicate de instituții care dispun de competențe de control și structuri operative de control. Drept care, se propune transferul atribuțiilor catre Poliția Romănă, precum și către personalul desemnat din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Citește și...
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
Economic
FMI schimbă radical prognoza. Economia României frânează puternic și ajunge la doar 0,7% în 2026
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Economic
România a câștigat procesul privind Casa Radio și a scăpat de plata despăgubirilor. Acum cerem noi daune uriașe
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Economic
Știai că poți obține finanțare pentru achiziția motostivuitoarelor electrice?
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Economic
Europa, în pragul unui „lockdown energetic”. Avertisment sumbru al unui expert în energie. „O să stăm în carantină ca în pandemie”
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Economic
Inflația rămâne aproape de 10% în martie 2026. Energia și serviciile împing prețurile în sus (FOTO/GRAFICE)
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Economic
Drepturi în plus pentru angajații din România, începând din iunie. Ce prevede directiva europeană care se va aplica și la noi
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Economic
Eurostat: Românii lucrează printre cele mai multe ore din UE. Munca nu se reflectă în salariu
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Economic
Litoralul românesc i-a alungat pe turiști în Bulgaria de sărbătorile pascale din acest an
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
Economic
Bruxellesul vrea să scadă dependența de China printr-o nouă platformă. Cum vrea să securizeze mineralele rare
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
Economic
România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
