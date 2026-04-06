Poliția Română călătorește mult și scump. Bilete de avion de 300.000 de euro, comandate de Inspectoratul General

Adrian A
06 apr. 2026, 15:33
Cuprins
  1. Poliția Română, la „business class”
  2. Destinații scumpe pentru polițiști
  3. Cele mai scumpe pachete comandate de Poliția Română

Când toată lumea e obligată să taie costuri, Poliția Română bagă sute de mii de euro în conturile unor companii de turism care să ofere servicii de transport aerian.

Poliția Română, la „business class”

Inspectoratul General al Poliției Române a lansat o licitație publică deschisă pentru achiziția de servicii de transport aerian destinate personalului instituției, în cadrul misiunilor desfășurate în străinătate. Procedura demarată de Poliția Română permite participarea tuturor companiilor care pot furniza bilete de avion, contractul având o valoare estimată de puțin peste 300.000 de euro.

Conform documentației publicate pe platforma de achiziții publice, acordul-cadru vizează bilete de avion către nu mai puțin de 164 de țări.

Lista destinațiilor include atât capitale europene, cât și zone mai puțin obișnuite pentru astfel de deplasări.

Printre acestea se regăsesc orașe precum Bangui (Republica Centrafricană), Mogadishu (Somalia), Bamako (Mali), Niamey (Nigeria), Bogota (Columbia), Hanoi (Vietnam), Seul (Coreea de Sud), Johannesburg (Africa de Sud) sau Havana (Cuba), arată documentul analizat de jurnaliștii de la Libertatea.

Totodată, există și destinații frecvent utilizate în spațiul european. De exemplu, pentru Bruxelles, Poliția Română a estimat în acordul-cadru până la 250 de bilete de avion, iar pentru Amsterdam până la 220 de bilete.

Destinații scumpe pentru polițiști

Cele mai scumpe destinații per bilet sunt pentru Bangui (Africa Centrală), Beijing (China) și Hanoi (Vietnam), toate având un cost estimat de 2.800 euro/bilet. Patru din cele mai scumpe opt loturi ca valoare totală sunt către destinații din Elveția (Zurich, Geneva, Berna, Basel), toate având un cost mediu de 900 euro/bilet.

Conform anunțului publicat există mai multe loturi specifice, marcate cu „Business”.

Interesant este că aceste loturi sunt foarte mici (maximum 5-10 bilete), posibil rezervate exclusiv pentru conducere sau delegații de rang înalt: Bruxelles: 1.500 €/bilet (față de 800 € la economic) Paris: 1.100 €/bilet (față de 700 € la economic) Viena: 800 €/bilet (față de 450 € la economic).

Cele mai scumpe pachete comandate de Poliția Română

Bruxelles (Belgia) » 200.000 lei

Amsterdam (Olanda) » 154.000 lei

Zurich (Elveția) » 153.000 lei

Geneva (Elveția) » 153.000 lei

Berna (Elveția) » 108.000 lei

Oslo (Norvegia) » 90.000 lei

Paris (Franța) » 84.000 lei

Basel (Elveția) » 63.000 lei

Ankara (Turcia) » 56.000 lei

Varșovia (Polonia) » 56.000 lei

