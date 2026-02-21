B1 Inregistrari!
Postul Paştelui vine cu preţuri record la legume şi fructe. Mulţi români nu şi le mai permit

Ana Beatrice
21 feb. 2026, 21:28
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Cât de mult au ajuns să cântărească preţurile în alegerile românilor din post
  2. Cât trebuie să scoată românii din buzunar pentru produsele de post

Postul Paştelui începe luni, dar nu aduce doar restricţii alimentare, ci şi un efort financiar tot mai mare. Pentru mulţi, va fi un post lung şi costisitor. Preţurile la legume şi fructe au crescut vizibil, iar cumpărăturile au devenit o provocare. Oamenii spun că unele produse de post au ajuns să coste mai mult decât carnea de porc.

Cât de mult au ajuns să cântărească preţurile în alegerile românilor din post

Creşterea preţurilor la legume şi fructe schimbă complet obiceiurile de cumpărare în această perioadă. În pieţe, produsele sunt cu 10-15% mai scumpe decât anul trecut. În aceste condiţii, mulţi oameni spun că sunt nevoiţi să cumpere doar ce este absolut necesar.

La Constanţa, clienţii privesc tarabele, dar renunţă rapid atunci când văd preţurile la dovlecei, ardei sau vinete. Unii spun că produsele sunt exagerat de scumpe, mai ales în raport cu calitatea.

Postul din acest an este perceput ca fiind cel mai greu din ultimii ani. Roşiile, vinetele, ardeii şi dovleceii au ajuns să coste între 25 şi 35 de lei kilogramul. În mod surprinzător, spun cumpărătorii, există situaţii în care carnea la ofertă este mai ieftină decât fructele sau legumele.

Specialiştii pun aceste scumpiri şi pe seama cererii crescute, dar şi a strategiilor comerciale din piaţă. „Evident că există oportunism în această perioadă și dacă poți să vinzi un produs mai scump îl vei vinde, dar dacă ești concurența şi vezi că celălalt dă mai scump, tu poți să dai mai ieftin.”, a declarat un analist financiar, notează observatornews.ro.

Aceeaşi realitate se vede şi în Mureş, unde au început să apară verdeţurile de sezon. Chiar şi aşa, oamenii spun că le cumpără cu măsură, în funcţie de buget. Din acest motiv, mulţi români ajung să evite pieţele şi preferă hipermarketurile, unde cred că pot găsi variante mai avantajoase la preţ.

Cât trebuie să scoată românii din buzunar pentru produsele de post

Cei care ajung în pieţe descoperă rapid că preţurile la legume şi fructe au crescut considerabil. O legătură de salată verde costă în jur de 6 lei, iar un kilogram de fasole sau spanac ajunge la 15 lei.

Dovleceii se vând cu aproximativ 20 de lei kilogramul. Acest preţ îi face pe mulţi să se gândească de două ori înainte să cumpere. Nici fructele nu sunt mai accesibile. Merele costă între 6 şi 10 lei kilogramul, iar perele ajung la 15 lei.

Cele mai scumpe rămân nucile, pentru care românii trebuie să plătească între 35 şi 50 de lei kilogramul. În aceste condiţii, chiar şi mesele simple de post devin tot mai costisitoare.

