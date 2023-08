Președinte Sindalimenta, despre ordonanța privind plafonarea prețurilor: „O parte din produse nu se vor mai găsi la raft”

Ordonanța privind plafonarea prețului la raft a condus la dispariția unor alimente de bază de pe rafturi, a precizat sâmbătă președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu în emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin:

„Acum două zile eu am făcut cumpărături dintr-un hipermarket și nu am găsit lapte de 1,5%. Lucrul ăsta se va întâmpla în continuare. O parte din produsele care există pe lista ordonanței nu se vor mai găsi. Pe de o parte fiecare producător are un plan de afaceri și produce în fiecare lună pe linie ceea ce consideră că îi aduce profit.

Nu pot să îl oblig pe omul ăsta să producă numai lapte de 1,5% timp de o lună. Pe lângă scăderea de preț pe care o cere ordonanța va pierde și mai mult. Este un exemplu. Hipermarketul va declara că nu a mai primit produsele respective și nu se găsesc la raft, iar producătorul va spune clar, eu nu pot să produc lapte de 1,5, nici pâine simplă 300 de g, albă timp de o lună de zile. Eu am și alte specialități pe care le produc, nu pot să pierd non-stop. Ministrul Agriculturii, acum două zile, a declarat că prețurile au scăzut cu 50%”.

Președintele Sindalimenta a mai precizat că prețurile au crescut doar cu câțiva bani, nu cu 50% cât au anunțat reprezentanții coaliției:

„Eu am zis că ministrul Agriculturii nu știe ce se întâmplă pe teren. Când ministru Agriculturii a apărut la televizor și a spus că prețul unui kilogram de făină este 400-500 de ori mai mare la raft decât în realitate și a plecat de la exemplu că un kg de grâu costă un leu și un kilogram de făină costa 4 sau 5 lei la raft, înseamnă că nu știe agricultură. Dintr-un kilogram de grâu nu poți face un kilogram de făină. Între grâu și raft există procesare, există salarii, există transport, există cheltuieli ale comerciantului.

Ideea și propunerea de a reduce prețurile este foarte bună. Diferența dintre propunere și realitate este foarte mare. Ea nu s epoate realiza, au scăzut unele prețuri, da. Cu 2-3 bani, nicidecum cu 20% la comerciant și 20% la producător”.