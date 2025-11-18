Pentru cei plătiți cu , incertitudinea rămâne uriașă, deși anul se apropie rapid de final. Blocajul politic amână orice majorare, iar guvernatorul BNR avertizează că orice pas trebuie făcut cu prudență și responsabilitate.

Un paznic spune că trăiește greu din acest venit și se teme că peste șase ani pensia lui va fi mult prea mică. „Nici nu murim de foame, dar nici nu trăim cum trebuie. Cineva ține salariile astea pe picior, nu știu, nu le dă drumul”, a declarat bărbatul, potrivit antena3.ro.

Aproape 800.000 de români trăiesc astăzi din salariul minim de 4.050 de lei brut, din care 300 de lei rămân neimpozitați. Guvernul este obligat să ia rapid o decizie privind continuarea acestei facilități, deoarece actuala scutire dispare la finalul anului.

Ce îi oprește pe liderii politici să decidă majorarea salariului minim

Salariul net de 2.574 de lei s-a depreciat cu aproximativ 250 de lei față de anul trecut, din cauza inflației . Românii plătiți cu venitul minim au ajuns să achite cu cel puțin două procente mai mult la orice produs sau serviciu după creșterea TVA. Eliminarea plafonării la energia electrică a adus facturi chiar duble, împingând bugetele celor vulnerabili la limita suportabilului.

Cu toate că majorarea ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie, partidele din coaliție nu au reușit încă să ajungă la o decizie comună. Ministrul Muncii spune că datele și legislația impun creșterea, susținând că există suficiente argumente pentru această măsură. În contrapunct, guvernatorul BNR cere prudență și amintește că ultimele majorări ale salariului minim au fost deja semnificative.

Cum se explică diferențele uriașe dintre țările europene în privința salariului minim

România se află în topul statelor europene cu cei mai mulți lucrători remunerați cu salariul minim, ajungând la un procent de 10,5%. Bulgaria conduce clasamentul cu 13%, urmată de Franța cu 12,7% și Slovenia cu 12,6% dintre angajați plătiți la nivel minim.

Cele mai mici procente se regăsesc în Cehia, unde doar 2,6% dintre angajați primesc salariul minim stabilit prin lege.

Portugalia are un nivel ușor mai ridicat, ajungând la 3,1%, urmată de Estonia cu 3,3% înregistrat oficial. În Țările de Jos, doar 3,5% dintre lucrători sunt remunerați cu salariul minim, situându-se mult sub media europeană.