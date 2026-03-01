B1 Inregistrari!
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  

Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 13:45
Prețul carburanților în România ar putea exploda din cauza conflictului din Iran. Cat va ajunge sa coste un litru de benzină  
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Prețul carburanților în România
  2. Analiza AEI arată clar impactul
  3. Reuniune de urgență OPEC+ pentru a scăderea prețurilor

Prețul carburanților din România ar putea depăși pragul de 10 lei la pompă în urma războiului din Iran, avertizează specialiștii. Analiștii se așteaptă ca luni dimineață, la deschiderea burselor, cotațiile petroliere să urce la valori foarte ridicate, deoarece prin Strâmtoarea Ormuz trec aproximativ 20% dintre cantitățile de țiței la nivel mondial.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, explică faptul că dacă barilul urcă de la 73 de dolari în prezent la 75, 80, 90 sau 100 de dolari, acest lucru înseamnă costuri mai mari pentru transport, potrivit unei analize Hotnews.

„Prețul petrolului nu reflectă doar echilibrul dintre cerere și ofertă, ci și anticiparea riscului. Ceea ce vom vedea luni odată cu deschiderea burselor va fi „premiul de risc geopolitic”, un adaos încorporat de traderi pentru a compensa incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol”, explicat specilaistul

Prețul carburanților în România

În România, scenariul negativ arată că prețul la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril. În prezent, prețul este în jur de 8-8,5 lei pe litru, iar structura acestuia este fixă:

50-55% sunt taxe către stat (accize și TVA),

35% reprezintă costul produsului (țiței plus rafinare), iar restul sunt distribuție și marjă.

Analiza AEI arată clar impactul

O creștere de 10 dolari a barilului înseamnă 70 de bani pe litru în plus (9 lei/litru),

O creștere de 20 de dolari înseamnă 1 leu în plus (9,5 lei/litru)

O creștere de 30 de dolari duce la scumpiri de 2,5 lei pe litru, adică peste 10 lei la pompă.

sursă foto: Asociației Energia Inteligentă

„România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale. Petrolul este o marfă internațională, iar prețul se formează global. Dacă Asia plătește mai mult pentru petrolul din Golf, competiția pentru alte surse, precum Africa, SUA, Marea Nordului, crește. Prețurile se aliniază. Nimeni nu cumpără ieftin într-o piață scumpă”, arată Dumitru Chisăliță.

Acesta menționează că prețul la pompă urmează cotațiile internaționale cu un decalaj de câteva zile până la 2-3 săptămâni, depinzând de stocurile din depozite, contractele rafinăriilor și cursul valutar leu-dolar.

Reuniune de urgență OPEC+ pentru a scăderea prețurilor

În aceste scenarii de volatilitate extremă, membrii cartelului Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol  (OPEC+) au planificat o întâlnire de urgență duminică pentru ora 13:00 ora României. Intenția este de a crește producția pentru un plus de stabilitate, însă expertul subliniază:

„Cartelul OPEC și formatul extins OPEC+ pot încerca să tempereze piața prin creșterea producției. Marile economii pot elibera temporar rezerve strategice. Aceste măsuri pot amortiza șocul, dar ele nu elimină riscul militar. Nu pot garanta siguranța navelor și nici stabilitatea geopolitică”.

Vineri, cotațiile petrolului Brent erau deja la 73 de dolari pe baril, cel mai înalt nivel din ultimele luni, în așteptarea atacurilor din Iran.

Tags:
