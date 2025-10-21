O nouă analiză arată o creștere semnificativă a prețurilor imobiliare din România în ultimii șase ani. Evoluția a fost diferită de la un oraș la altul, însă unele zone au depășit praguri istorice. În timp ce Brașov și Sibiu au înregistrat dublări ale valorilor medii, Bucureștiul a rămas în urmă, cu o creștere mai moderată.

Cum au evoluat prețurile în perioada pandemiei

Între septembrie 2019 și septembrie 2022, piața a cunoscut o dinamică puternică. Brașovul a fost lider, cu o creștere de 52%, de la 1.083 la 1.650 de euro pe metru pătrat. Cluj-Napoca, Sibiu și Arad au urmat, fiecare cu avansuri de peste 45%.

La polul opus, cele mai lente ritmuri s-au înregistrat în Timișoara, unde prețurile au urcat cu doar 20%. Bucureștiul a marcat o majorare de 30%, până la 1.548 de euro pe metru pătrat. În aceeași perioadă, pandemia de Covid-19 a influențat deciziile de cumpărare, schimbând prioritățile locative ale românilor.

„Introducerea conceptului de telemuncă începând din martie 2020 în numeroase domenii de activitate în care acest lucru a fost posibil a determinat populația să acorde o atenție mai mare confortului din propria locuință. Pe de o parte, unele familii au decis atunci să se mute în locuințe mai spațioase pentru a putea amenaja un spațiu dedicat muncii, în timp ce alte familii au preferat inclusiv să se mute de la apartamentele din orașe în case situate preponderent la periferia marilor orașe, pentru a beneficia de curte și mai mult spațiu verde”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Ce orașe au condus clasamentul după 2022

Între 2022 și 2025, tendința de creștere a continuat, însă cu variații între orașe. Constanța și Sibiu s-au aflat în topul național, cu avansuri de 43%, respectiv 40%. În septembrie 2025, Constanța a depășit Brașovul și chiar Bucureștiul, ajungând la 2.257 de euro pe metru pătrat.

Cluj-Napoca a rămas cel mai scump oraș din țară, cu o medie de 3.175 de euro pe metru pătrat. În schimb, Timișoara și Arad au înregistrat cele mai mici creșteri, de 28% și 24%.

Inflația ridicată și creșterea dobânzilor au fost factori majori în această perioadă. a crescut dobânda de politică monetară, ceea ce a dus la un IRCC apropiat de 6%. Acest nivel a fost chiar depășit în octombrie 2025, afectând creditele ipotecare.

Cum au influențat turismul și relocările prețurile

Orașele Sibiu, Brașov și Constanța au beneficiat de o dezvoltare accelerată a turismului. Tot mai mulți români au ales să se mute în aceste zone, atrași de peisaje și de accesul la natură. O parte dintre cumpărători au investit în locuințe pentru închiriere, ceea ce a susținut creșterea cererii.

Această dinamică explică de ce aceste orașe sunt acum printre cele mai scumpe din România.

Cât de mult s-au scumpit locuințele în ultimii șase ani

Din 2019 până în 2025, din Brașov și Sibiu s-au scumpit de peste două ori. În prezent, prețurile medii au ajuns la 2.203 euro și, respectiv, 1.921 euro pe metru pătrat.

Cluj-Napoca a avut o majorare de 93%, iar Oradea de 88%. Creșteri importante au fost și în Craiova și Arad, ambele peste 80%. Bucureștiul a consemnat un avans de 70%, până la 2.017 euro pe metru pătrat, în timp ce Timișoara a închis clasamentul cu 53%.

Cum se compară România cu restul Europei Centrale

Deși ritmul de creștere este mai rapid, prețurile din România rămân mai mici față de alte capitale din regiune. Potrivit rapoartelor Deloitte, între 2019 și 2024, apartamentele noi din Budapesta s-au scumpit cu 83%, iar cele din Viena cu 32%.

Totuși, în termeni absoluți, metrul pătrat în Viena sau Praga este de peste trei ori mai scump decât în București. Budapesta, Bratislava și Varșovia au, de asemenea, valori aproape duble. România are, astfel, un decalaj semnificativ de preț, dar un ritm accelerat de creștere.