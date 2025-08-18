Chiriile s-au majorat cu circa 10% în ultimul an, iar cererea pare să fie mai mare acum decât în trecut. Pe lângă studenții care își caută cazare, sunt și tot mai mulți români care renunță la planul de a-și cumpăra o locuință, din cauza . Așa că tot în chirie aleg să stea.

Cuprins

Cu cât s-au majorat chiriile

De ce a crescut cererea

Cele mai scumpe chirii sunt în București, iar cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere. Prețurile au urcat cu 9% în august 2025, față de august 2024, de la 550 la 600 de euro.

În Cluj-Napoca, chiria a trecut de pragul de 575 de euro, după creșteri de 5%. În Brașov nu sunt schimbări, iar în Timișoara, Constanța și Iași chiriile sunt mai scumpe cu 10%, informează

Asta deși salariul mediu net a crescut cu doar 7%, iar a crescut cu 7,8%.

Cererea a crescut cu 27% pe o platformă de anunțuri imobiliare de la o lună la alta.

„Acest lucru se întâmplă practic pentru că avem această creștere a cotei TVA și o parte dintre oameni se vor reorienta către proprietățile vechi. O parte cred că vor rămâne în chirie cel puțin pe termen scurt”, a explicat Monica Dudău, reprezentant platformă de anunțuri imobiliare.