Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea

Traian Avarvarei
18 aug. 2025, 23:54
Sursa foto: Pixabay

Chiriile s-au majorat cu circa 10% în ultimul an, iar cererea pare să fie mai mare acum decât în trecut. Pe lângă studenții care își caută cazare, sunt și tot mai mulți români care renunță la planul de a-și cumpăra o locuință, din cauza majorării TVA. Așa că tot în chirie aleg să stea.

Cuprins

  • Cu cât s-au majorat chiriile
  • De ce a crescut cererea

Cu cât s-au majorat chiriile

Cele mai scumpe chirii sunt în București, iar cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere. Prețurile au urcat cu 9% în august 2025, față de august 2024, de la 550 la 600 de euro.

În Cluj-Napoca, chiria a trecut de pragul de 575 de euro, după creșteri de 5%. În Brașov nu sunt schimbări, iar în Timișoara, Constanța și Iași chiriile sunt mai scumpe cu 10%, informează Știrile Pro TV.

Asta deși salariul mediu net a crescut cu doar 7%, iar inflația a crescut cu 7,8%.

De ce a crescut cererea

Cererea a crescut cu 27% pe o platformă de anunțuri imobiliare de la o lună la alta.

„Acest lucru se întâmplă practic pentru că avem această creștere a cotei TVA și o parte dintre oameni se vor reorienta către proprietățile vechi. O parte cred că vor rămâne în chirie cel puțin pe termen scurt”, a explicat Monica Dudău, reprezentant platformă de anunțuri imobiliare.

