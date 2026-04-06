Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”

Consiliul Concurenței avertizează firmele că o creștere artificială a prețurilor poate încălca legea. Avertismentul vine în contextul în care mai multe companii au anunțat că intenționează să majoreze prețurile pentru produsele pe care le comercializează.

Avertisment de la Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței atrage atenția că fiecare companie trebuie să își stabilească independent politica comercială, iar majorarea artificială a prețurilor, precum și anticiparea unui anumit preț ce ar trebui practicat pot intra sub incidența prevederilor Legii Concurenței.

„Monitorizăm cu atenție piața pentru ca unele companii să nu profite de acest context economic internațional dificil și să majoreze prețurile artificial.

Declarațiile prin care reprezentanții unor companii își anunță intențiile de a crește prețurile pentru produsele pe care le comercializează pot conduce la coordonarea comportamentului concurenților și la o creșere artificială a prețurilor pe piață.

Aceste tipuri de acțiuni sunt sancționate din perspectiva regulilor de concurență naționale și europene, deoarece denaturează concurența și prejudiciază consumatorii.”, spune Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, citat de .

Pericolul speculei pe piața românească

Consiliul Concurenței atrage atenția că sunt companii care pot specula presiunea pusă de războiul din Orientul Mijlociu. Prelungirea conflictului în zonă și blocajul existent în Strâmtoarea Ormuz a dus la scumpirea gazului, iar acest lucru a dus deja la scumpiri pe toate planurile, însă sunt companii care ar putea umfla prețurile mult peste ceea ce ar fi necesar să îi acopere majorarea cheltuielilor.

Cumpărături mai scumpe cu 10% față de Paștele trecut

De la începutul anului, scumpirile au ajuns la aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Iar perspectivele rămân negative, fiind așteptate noi majorări după Paște. Iar față de acum doi ani, sunt scumpiri cu aproape 50%.

Site-ul B1tv.ro a realizat o analiză comparativă a prețurilor pentru o serie de produse esențiale pentru români, de la alimente de bază, produse de igienă și curățenie, până la medicamente și combustibil, pentru a vedea cât de mult s-au modificat costurile în ultimii ani.

