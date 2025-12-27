Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost nevoiți să reducă prețurile. Ca niciodată, în acest an s-au trezit de sărbători cu multe camere goale. Pe Reddit, românii se simt răzbunați după atâția ani în care au suportat prețurile exagerate practicate de hotelieri.

Ce spun românii despre sezonul turistic ratat de pe Valea Prahovei

Pe Reddit, oameni s-au arătat indignați de prețurile de pe Valea Prahovei, dar și de calitatea serviciilor oferite:

„Au cerut 1.500 de lei pe noapte la o pensiune mediocră, fără mic dejun. Ce au crezut, că suntem proști?”

„La banii ăștia merg în Austria sau Italia și măcar știu pentru ce plătesc”

„Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”

„Când ceri prețuri de lux și oferi servicii de cabană comunală, nu te mira”.

„Un trend foarte bun. Eu nu vreau să falimenteze, doar să ajungă cu prețurile și serviciile pe pământ”

„Din păcate serviciile lor nu sunt suficiente. Trebuie să voteze local politicieni capabili să dezvolte zona corect, și să pună presiune pe ei. În turism ești destul de dependent de spațiul public, dacă ăla nu se dezvoltă ok degeaba ai tu servicii ok că nu au turiștii ce să facă”

Unii s-au amuzat de ceea ce hotelieri au numit reduceri de prețuri, scrie :

„Prețuri mici, sub 300 de lei… am râs cu zgomot”

„De banii cheltuiți într-o săptămână cu un hotel bun din Poiana sau Sinaia stai o lună de zile în paradis în Bali. Sau dacă chiar ești fan iarnă și vrei să practici sporturi de iarnă stai două săptămâni în Elveția și/sau Franța, în stațiuni de lux unde ai pârtii serioase (cocalarii din Valea Prahovei nici nu le știu pronunța numele). Oricum, cocalarii noștri vor alege tot Valea Prahovei, deși au bani să facă turul planetei și să-i vadă în tihnă minunățiile. Datorită ăstora prosperă aia cu hotelurile lor jegoase”

„Frate, am fost în Dubai la 2 minute de Burj, apartament 90mp 4 camere toate utilitățile – 260 pe noapte”

Unii turiști spun că au profitat de reducerile de prețuri

Alți internauți, în schimb, au scris că au reușit să profite de ofertele hotelierilor: