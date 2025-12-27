B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”

Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”

Traian Avarvarei
27 dec. 2025, 20:03
Prețurile exagerate i-au alungat pe turiști de pe Valea Prahovei: „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
Azuga, Valea Prahovei. Sursa foto simbol: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Ce spun românii despre sezonul turistic ratat de pe Valea Prahovei
  2. Unii turiști spun că au profitat de reducerile de prețuri

Hotelierii din stațiunile de pe Valea Prahovei au fost nevoiți să reducă prețurile. Ca niciodată, în acest an s-au trezit de sărbători cu multe camere goale. Pe Reddit, românii se simt răzbunați după atâția ani în care au suportat prețurile exagerate practicate de hotelieri.

Ce spun românii despre sezonul turistic ratat de pe Valea Prahovei

Pe Reddit, oameni s-au arătat indignați de prețurile de pe Valea Prahovei, dar și de calitatea serviciilor oferite:

  • „Au cerut 1.500 de lei pe noapte la o pensiune mediocră, fără mic dejun. Ce au crezut, că suntem proști?”
  • „La banii ăștia merg în Austria sau Italia și măcar știu pentru ce plătesc”
  • „Poate acum învață că nu merge la infinit cu jecmăneala”
  • „Când ceri prețuri de lux și oferi servicii de cabană comunală, nu te mira”.
  • „Un trend foarte bun. Eu nu vreau să falimenteze, doar să ajungă cu prețurile și serviciile pe pământ”
  • „Din păcate serviciile lor nu sunt suficiente. Trebuie să voteze local politicieni capabili să dezvolte zona corect, și să pună presiune pe ei. În turism ești destul de dependent de spațiul public, dacă ăla nu se dezvoltă ok degeaba ai tu servicii ok că nu au turiștii ce să facă”

Unii s-au amuzat de ceea ce hotelieri au numit reduceri de prețuri, scrie Adevărul:

  • „Prețuri mici, sub 300 de lei… am râs cu zgomot”
  • „De banii cheltuiți într-o săptămână cu un hotel bun din Poiana sau Sinaia stai o lună de zile în paradis în Bali. Sau dacă chiar ești fan iarnă și vrei să practici sporturi de iarnă stai două săptămâni în Elveția și/sau Franța, în stațiuni de lux unde ai pârtii serioase (cocalarii din Valea Prahovei nici nu le știu pronunța numele). Oricum, cocalarii noștri vor alege tot Valea Prahovei, deși au bani să facă turul planetei și să-i vadă în tihnă minunățiile. Datorită ăstora prosperă aia cu hotelurile lor jegoase”
  • „Frate, am fost în Dubai la 2 minute de Burj, apartament 90mp 4 camere toate utilitățile – 260 pe noapte”

Unii turiști spun că au profitat de reducerile de prețuri

Alți internauți, în schimb, au scris că au reușit să profite de ofertele hotelierilor:

  • „Eu sunt unul care a profitat de ofertele astea. Am găsit pe 24 liber pe 25. Nu credeam că mai găsesc vreun loc liber pe Valea Prahovei. Am căutat într-o doară. Față de 1000 lei minim anii trecuți, la 300 e lejereanu. Da, devine mai frecventabil și pentru ăștia privați fără vouchere de vacanțe, prime, sporuri etc. Și da, sunt prețuri mai pământene”
  • „Asta e bine, că vor să negocieze. Eu propun să mă plătească ei să merg să stau acolo. Altfel nici nu accept, tre să fii prost să le dai vreun leu pe ce oferă ei”.
Tags:
Citește și...
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Economic
Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Economic
Activitatea Complexului Energetic Oltenia, parțial afectată de un atac informatic. CEO a depus plângere penală la DIICOT. Precizările companiei
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Economic
Semnale proaste din economie: Numărul firmelor dizolvate, în creștere cu peste 26% în primele 11 luni din 2025
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Economic
Cu cât cresc impozitele pe locuințe în 2026. Unii proprietari vor plăti chiar și de trei ori mai mult
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Economic
Companiile de stat care au dat prime de Crăciun în plină austeritate. Câți bani au primit angajații
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Economic
Datoria guvernamentală se apropie de 60%. Statul se împrumută din ce în ce mai mult
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Economic
Republica Moldova, în topul destinațiilor turistice europene
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Economic
Care vor fi cele mai puternice țări ale lumii. Devine China cea mai puternică economie de pe glob?
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Economic
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Economic
Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
Ultima oră
23:57 - Gigi Becali a anunțat condițiile în care ar face alianță cu Călin Georgescu. Ce crede despre Nicușor Dan
23:23 - Care e mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru spune că președintele nu e deloc mofturos
22:59 - Gestul disperat al unui cabanier din Predeal, rămas fără turiști anul acesta: „Plătiți cât vă permiteți”. Ce reacții a primit
22:29 - Scandal între Alex Bodi și Ramona Olaru: „Femeie pe interes. Urăsc falsitatea și perversitatea asta”. Reacția vedetei TV
21:57 - Spania: Un bărbat care a câștigat la loterie a fost sechestrat și torturat de prieteni, care au încercat să-i fure banii. Cum l-a salvat iubita lui
21:23 - Carambol cu 67 de mașini în Japonia. Bilanțul victimelor (VIDEO, FOTO)
20:58 - Comisar-șef la Şcoala de Poliţie Câmpina, arestat pentru tentativă de viol. Cum acționa: „Se auzeau vorbe”
20:24 - Sute de bucureșteni au rămas fără gaze naturale din cauza unui incident la o instalaţie comună
19:36 - Predicțiile lui Andrei Caramitru pentru 2026. „Vedem peste un an ce a ieșit”
19:20 - Tragedie în Vaslui: Doi copii plecați la colindat s-au înecat în lacul de acumulare Tăcuta