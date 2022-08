Prețurile la energie au explodat în toată Europa. Românii au ajuns să plătească mai mult decât germanii, italienii, letonii, danezii

Românii au ajuns să plătească un preț mai mare la energie decât cel înregistrat în toate statele membre ale Uniunii Europene. În Europa, doar Marea Britanie plătește un preț mai mare, potrivit datelor publicate de .

Prețurile energiei cu livrare la ziua următoare au explodat la niveluri de 6-7 ori mai mari decât nivelul la care era standardul pentru o electricitate scumpă înainte de anul 2020.

România este raportată în sistem cu un preț de 616,38 euro/MWh, nivel foarte apropiat de cel al Greciei, Austriei, Slovaciei, Bulgariei și Franței.

Scumpirea în piața locală a fost precipitată și de oprirea accidentală a centralei pe gaze naturale de la Iernut.

Polonia a afișat, de exemplu, pe 23 august, un preț al energiei electrice pentru ziua următoare de 387,92 euro/MWh, unul dintre cele mai scăzute de pe continent.

La polul opus, Marea Britanie afișa cea mai scumpă electricitate, în echivalent 636,23 euro/MWh. Sunt costurile care riscă să îi facă pe mulți cetățeni ai Regatului Unit să decidă să emigreze, susține comentatorul conservator Katie Hopkins într-o postare pe portalul YouTube cu peste 200.000 de vizionări.

Economiștii apreciază că această evoluție a prețurilor apropie Europa de o criză financiară.

MAP OF THE DAY: Day-ahead electricity prices in Europe are eye-watering, with lots of countries setting record highs for today. Notable to see the Nordics close to €400 per MWh, and Germany at €600. Before 2020, anything above €75-100 was considered expensive|

— Javier Blas (@JavierBlas)