Piața imobiliară europeană este din nou în creștere. În 2025, majoritatea statelor membre se confruntă cu prețuri tot mai mari la locuințe. România urmează aceeași tendință, alimentată de costurile ridicate ale materialelor de construcții, de dobânzile mai mici și de cererea tot mai mare, în timp ce oferta rămâne redusă.

De ce cresc prețurile locuințelor în Europa

Europa se confruntă cu o nouă rundă de scumpiri imobiliare. Cele mai mari creșteri sunt în Portugalia, Bulgaria și Ungaria: peste 15%. România are o creștere mai mică, de aproape 5%, apropiată de media europeană. În schimb, în Austria, Cipru, Suedia și Franța, creșterile sunt mai reduse, de până la 2,1%, iar în Finlanda, prețurile chiar au scăzut.

Experții atrag atenția că aceste procente reprezintă o medie pe țară și nu reflectă diferențele regionale. În România, jumătate din populație locuiește la sate, iar piața activă este mai ales în orașele mari, ca București, Cluj sau Brașov. În aceste zone, prețurile pot urca mai rapid, fiind influențate direct de politicile economice și de deciziile Guvernului.

Scumpirea materialelor de construcții a avut un impact major. Costurile pentru ciment, fier și alte materii prime s-au transferat direct în prețul final al locuințelor. De asemenea, salariile muncitorilor din construcții au crescut, în timp ce veniturile celor care cumpără case s-au diminuat. În Europa, prețurile la locuințe cresc neîntrerupt de șase trimestre consecutive.

Cu cât au crescut prețurile și chiriile în 2025

Potrivit , în 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au urcat cu 5,4%, iar chiriile cu 3,2%. În al doilea trimestru al anului, casele și apartamentele s-au scumpit semnificativ față de 2024.

Din 2010 până în 2025, locuințele în Europa s-au scumpit cu peste 60%, iar chiriile cu aproape 29%. Asta înseamnă că, în ultimii 15 ani, cumpărarea unei locuințe a devenit mult mai dificilă pentru cetățenii europeni.

Ungaria conduce clasamentul cu o creștere de 277%, urmată de Estonia (+250%), Lituania (+202%), Letonia (+162%) și Cehia (+155%). România rămâne mai stabilă, cu o creștere de doar 36% față de 2010. Italia este singura țară unde sunt acum cu 1% mai ieftine decât în urmă cu 15 ani, scrie Capital.ro.

Unde cresc mai mult chiriile și ce țară face excepție

Chiriile au crescut mai lent decât prețurile de cumpărare, dar diferențele sunt mari între state. Cele mai mari creșteri au fost în Estonia (+218%), Lituania (+192%), Ungaria (+125%) și Irlanda (+117%). Grecia este singura țară unde chiriile au scăzut (cu 9% față de 2010).

În 21 dintre cele 26 de țări europene, inclusiv România, prețurile locuințelor au crescut mai repede decât chiriile. Acest fenomen arată că piața este tensionată, iar presiunea asupra cumpărătorilor rămâne ridicată.