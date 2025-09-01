B1 Inregistrari!
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni

Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni

Adrian Teampău
01 sept. 2025, 11:47
Foto: facebook.com/pg/metrorexoficial.ro

Asociația Pro Infrastructura a verificat stadiul lucrărilor pe șantierele magistralei de metrou M6 făcând estimări cu privire la data finalizării investiției.

Cuprins:

  • Ce a constatat Pro Infrastructura pe șantiere
  • Ce se întâmplă cu finanțarea pentru metrou
  • Ce concluzii a tras Pro Infrastructura după vizită

Ce a constatat Pro Infrastructura pe șantiere

Reprezentanții asociației Pro Infrastructura sunt de părere că lucrările pe magistrala de metrou M6, care va asigura legătura cu Aeroportul Otopeni se vor termina într-un termen mai scurt decât cele pentru M5. Aceștia au făcut o vizită oficială, zilele trecute pe șantierele din secțiunea sud a Magistralei de metrou, verificând trei stații din cele șase, respectiv Tokyo, Gara Băneasa și Expoziției.

„Ambele cârtițe avansează bine. Prima a fost lansată de la PLS Tokyo (zona Mall Băneasa) în 9 aprilie 2025 și a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa pe 18 august. Va poposi aici o perioadă ca să i se facă revizia tehnică, va reporni spre sud și după 2-3 luni din acel moment este așteptată în stația Gara Băneasa de lângă Fântâna Miorița.

Cea de-a doua cârtiță va ajunge în septembrie în stația Aeroport Băneasa. Am avut ocazia să o studiem îndeaproape, până în partea frontală unde se instalau bolțarii. TBM-ul avansează câte un metru și jumătate, după care se instalează un nou inel format din 6 bolțari standard plus cheia, cea care închide cercul. În PLS și TBM se muncește nonstop, în 3 schimburi, cu echipe de câte 30 de specialiști”, a transmis Asociația Pro Infrastructura.

Ce se întâmplă cu finanțarea pentru metrou

Pro Infrastructura anunță că, în prezent, progresul în teren este bun, iar toate stațiile de pe traseul magistralei sunt în diferite stadii de executare. Astfel, asociația estimează că lucrările s-ar putea încheia undeva în termen de 24 de luni, între stațiile 1 Mai și Tokyo.

„Lucrările de structură între 1 Mai și Tokyo pot fi gata în 24 de luni. Urmează apoi instalațiile, dotările, echipamentele și finisajele în stații, interstații și pe galerii. Desigur, la final avem semnalizarea și centralizarea. Și trenurile, asta dacă nu le „furăm” de pe alte linii. Deci deranj la suprafață va fi mult timp de acum înainte, chiar și în cel mai optimist scenariu”, a mai scris Pro Infrastructura.

Reprezentanții asociației sunt rezervați cu privire la continuarea lucrărilor, dat fiind că finanțarea devine incertă. Proiectul de construcție a magistralei a fost scos din PNRR, urmând ca banii să fie alocați prin Programul Transport.

„Din păcate, finanțarea devine incertă fiindcă proiectul este scos din PNRR (nici nu suntem convinși că a fost, de facto, inclus în locul Magistralei M4) și trebuie să i se asigure continuitatea pe Programul Transport. M4 are deja contract de finanțare semnat, plus asociere câștigătoare proaspăt desemnată pe lotul 1, și mai sunt și alte proiecte care vor o bucată din alocarea totală de doar 1,2 miliarde euro”, a mai transmis Pro Infrastructura.

Ce concluzii a tras Pro Infrastructura după vizită

Chiar și în aceste condiții, asociația speră că nu vor mai fi probleme de finanțare așa cum s-a întâmplat pe Magistrala M5, când lucrările estimate să se încheie după trei ani, au durat zece ani.

„Sperăm că nu vom păți ca pe Magistrala M5 Drumul Taberei-Eroilor, care a suferit masiv vreo doi ani de zile din cauza lipsei banilor tăiați în 2013 de premierul Victor Ponta, dacă își mai aduce aminte cineva.

Tragem nădejde că directorii Metrorex și (prim) miniștrii și-au însușit lecțiile trecutului și pe M6 nu vom ajunge la inaugurare după 10 ani ca pe M5, când era vorba că «în 3 ani aici va fi stația ta de metrou»!”, a încheiat asociația, care a precizat că în curând va vizita și jumătatea de nord a magistralei.

