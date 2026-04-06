Prețurile alimentelor tradiționale pentru Paște au crescut vizibil în ultimul an, iar datele oficiale confirmă o presiune tot mai mare asupra bugetelor. Analiza arată diferențe importante între produse, unele înregistrând scumpiri semnificative, în timp ce altele au evoluții mai temperate.

De ce s-au scumpit ingredientele esențiale pentru dulciuri

Datele (INS) indică o creștere puternică a costurilor pentru ingredientele folosite frecvent în deserturile de sărbătoare, afectând direct cozonacii și prăjiturile pregătite acasă. Pudra de cacao se află în fruntea scumpirilor, cu un avans de 46,33%, urmată de ciocolată, care a devenit mai scumpă cu 29,02%.

Această evoluție influențează direct costul produselor finite, deoarece aceste ingrediente au o pondere semnificativă în rețetele tradiționale pregătite în perioada Paștelui. În același timp, miezul de nucă s-a scumpit cu 17,48%, iar cozonacul a înregistrat o creștere de 15,66%.

Cum au evoluat prețurile pentru alimentele de bază

și pâinea, produse esențiale pe masa de sărbătoare, au înregistrat și ele creșteri importante, ceea ce contribuie la majorarea costului total al . Ouăle s-au scumpit cu 14,3%, iar pâinea cu 10,12%, potrivit aceleiași analize statistice recente, arată datele INS.

În categoria altor ingrediente utilizate frecvent, majorările sunt mai moderate, dar rămân relevante pentru bugetele familiilor în această perioadă. Rahatul a crescut cu 9,11%, carnea de miel cu 8,85%, esența de rom cu 7,68%, iar vinul cu 6,9%, scrie Ziare.com.

Ce produse au înregistrat scumpiri mai reduse sau chiar ieftiniri

Brânzeturile au înregistrat creșteri mai temperate comparativ cu alte categorii, ceea ce oferă un mic echilibru în structura cheltuielilor pentru masa de Paște. Brânza de vacă s-a scumpit cu 6,33%, iar cea de oaie cu 3,69%, menținând un ritm mai lent de creștere față de alte produse alimentare.

În același timp, unele produse proaspete au avut evoluții mai stabile sau chiar scăderi de preț, oferind alternative mai accesibile pentru consumatori. Ceapa verde și salata au crescut ușor, cu 2,78% și 1,8%, în timp ce ridichile s-au ieftinit cu 5,51%.