Un proiect legislativ aflat aproape de votul final în Camera Deputaților propune o schimbare fiscală cu impact direct asupra familiilor. Inițiativa vizează scutirea de impozit pe venit pentru părinții cu minimum doi copii minori, în anumite condiții.

Cine ar putea beneficia de scutirea de impozit

prevede că părinții care obțin venituri din salarii și au în întreținere cel puțin doi copii minori ar urma să nu mai plătească impozit pe venit. Facilitarea se aplică doar dacă venitul brut anual nu depășește pragul de 150.000 de lei, echivalentul unui salariu lunar de aproximativ 12.500 de lei.

Pentru accesarea măsurii, angajații ar trebui să depună la angajator o declarație pe proprie răspundere, însoțită de documente care confirmă numărul copiilor aflați în întreținere. Inițiatorii susțin că procedura va fi una simplificată, pentru a evita birocrația suplimentară, potrivit stiripesurse.ro

Raportat la un estimat pentru 2026, de aproximativ 8.500 de lei, baza de calcul a impozitului ajunge la circa 5.525 de lei. În prezent, impozitul de 10% înseamnă o reținere lunară de aproximativ 550 de lei, sumă care ar rămâne integral familiei. Dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile, economiile anuale pot depăși 13.000 de lei, echivalentul unui venit suplimentar obținut într-un an. Susținătorii proiectului consideră că acest sprijin ar putea reduce presiunea financiară asupra gospodăriilor cu copii.

Ce efecte estimează inițiatorii

Argumentul central al inițiativei este legat de declinul demografic și nivelul ridicat al sărăciei în rândul copiilor din România. Măsura se inspiră din politici aplicate în state precum Polonia și Ungaria, unde sprijinul financiar pentru familii este mai consistent.

În Polonia, programul „Family 500+” oferă ajutoare directe, iar în Ungaria există facilități fiscale ample pentru părinți. Diferența majoră este că propunerea românească ar introduce scutirea începând cu al doilea copil, nu de la al treilea sau al patrulea.

Potrivit calculelor inițiatorilor, aplicarea scutirii ar reduce veniturile bugetare cu aproximativ 8 miliarde de lei anual. În replică, aceștia susțin că sumele rămase la dispoziția familiilor se vor întoarce rapid în economie prin consum. Ei mizează pe creșterea încasărilor din , pe stimularea companiilor locale și pe încurajarea muncii legale, cu o dependență mai mică de ajutoarele sociale.