Rate mai mari pentru români. ROBOR la trei luni a crescut vineri la 7,39%

Indicele ROBOR la trei luni, a urcat vineri la 7,39%, de la 7,29% pe an în şedinţa precedentă, conform informațiilor publicate de Banca Națională. Acest indicator este folosit la calcularea dobânzilor pentru creditele de consum în lei, cu dobândă variabilă.

Românii care au rate la băncile comerciale încept să se îngrijoreze. la trei luni, indicele în funcție de care se stabilesc pe care le plătesc pentru creditele de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 7,39%.

Anterior, în ședința precedentă a , indicatorul a fost fixat la 7,29% pe an.

Cea mai mare valoarea a indicelui ROBOR la trei luni a fost înregistrată pe 13 ianuarie 2023, respectiv 7,4%. La începutul acestui an, indicele ROBOR la trei luni era la 5,92% pe an. În 6 mai, după primul tur al alegerilor prezidențiale, când George Simion s-a clasat în finală, indicele a crescut la 6,08% pe an.

Ce se întâmplă cu ROBOR la 6 luni

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 7,48%, de la 7,39% în şedinţa precedentă, De asemenea, ROBOR la 12 luni a crescut la 7,53%, de la 7,44%.

Pe de altă parte, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 5,55% pe an. Acest indice este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2024.

Indicele IRCC este în scădere faţă de cel din trimestrul anterior, de 5,66%.