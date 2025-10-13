B1 Inregistrari!
Acasa » Economic » Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”

Traian Avarvarei
13 oct. 2025, 23:25
Un român stabilit în Suedia de 50 de ani e uimit să vadă prețurile de la noi. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce spun românii din diaspora despre prețurile de acasă
  2. Cât a crescut inflația

Prețurile continuă să crească și chiar au ajuns să-i uimească pe românii stabiliți în străinătate, care revin din când în când acasă. Veniturile românilor, arată statisticile, au crescut cu circa 4%, dar inflația se apropie de 10%.

Ce spun românii din diaspora despre prețurile de acasă

Mihai Cojocaru s-a mutat în Suedia acum 50 de ani și la câteva luni revine acasă. Mereu e uimit de prețurile de la noi.

„Am venit alaltăieri din Suedia şi preţurile sunt aproape la fel sau mai mari. Deci aţi atins Vestul. Salariile la noi sunt mai mari şi totuşi nu ştiu cum are lumea posibilitatea să trăiască cu preţurile acestea”, a spus Mihai.

Alt român a remarcat: „Câteva produse sunt mai scumpe aici ca în Franţa. Ouă, unt, produse de bază”.

La creșterea prețurilor au contribuit majorarea TVA și dispariţia plafonării din energie. Curentul e mai scump cu aproape 70% faţă de anul trecut.

„Am plătit pentru 70 de Kwh 140 de lei. Înainte plăteam 60-70 de lei. S-au dublat”, a susținut altcineva.

Specialiștii se așteaptă la noi creșteri de prețuri.

„Mă aştept la o creştere uşoară de preţuri, în perioada următoare. mai ales că există o presiune de creştere a preţurilor din zona de energie”, a declarat profesorul de economie Cristian Păun, pentru Observator News.

Cât a crescut inflația

Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), rata inflației în luna septembrie a ajuns la 9,88%, situându-se la un nivel similar cu luna precedentă (9,85%).

Energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire, de 69,16% față de anul trecut. Asta a generat efecte în lanț asupra altor sectoare economice. În topul majorărilor se află și fructele proaspete, cu un plus de 32,42%, precum și serviciile de igienă și cosmetică, care au crescut cu 19,52%.

În schimb, salariul mediu net a crescut cu 4,4% în luna august şi a ajuns la 5.387 de lei.

