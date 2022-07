Renașterea Sudului: Românii preferă alte două stațiuni în detrimentul celebrei Mamaia

Românii încă preferă litorul românesc, chiar dacă prețurle și inflația au ajuns la niște cifre greu de digerat. Acest lucur a dus la reevaluarea unor stațiuni ca Eforie Nord și Consinești.

Oricât de ofertante ar fi Grecia și Bulgaria, totuși litoralul românesc rămâne o opțiune pentru o bună parte a populației. Chiar dacă pe anumite segment prețurile sunt mai mari la noi, comoditatea și obișnuința ajută turismul estival chiar și în vremuri economice mai puțin fercite.

Mamaia și nu prea

Chiar dacă și inflația a ajuns la o cota ridicată, litorul rămâne o zona apreciatâ și mulți vor să petreacă câteva zile relxante la malul mării. Doar că prețurile excesive i-au determinat pe români să își schimbe opțiunile și preferă stațiuni ca Eforie Nord sau Costinești.

La ora prânzului, plajele din Costinești sunt pline, iar lumea se bucură de vremea bună de pe litoral.

Tânără: „Îmi place aici pentru că sunt mulți copii de vârsta noastră, nu sunt atât de multe familii, ne putem distra.”

Tânără: „Sunt cluburile mai ok aici și lumea mai ok, așa mi se pare mie.”

Femeie: „Sincer, aveam posibilitatea să merg în altă parte, dar este mult mai bine acasă. Este foarte ok, în fiecare an am venit aici.”

Reporter: „Prețurile cum sunt?”

Femeie: „Sunt ok, nu este diferență foarte mare față de anul trecut, un leu, doi.”

Prețuri mici versus lux

Tinerii preferă distacția și nu sunt asa interesați de serviciile de lux oferite de alte stațiuni. Costineștiul rămâne pentru aceaștia, deoarece prețurile sunt mult mai mici decât în Vama Veche sau Mamaia. După o perioadă în care sudul litoralului a fost lăsat în umbră de nord, situația economică a dus la renașterea acestuia.

Tânără: „În comparație cu alte stațiuni, cred că prețurile sunt OK aici, pentru că își poate permite oricine mai ales noi ca tineri. sunt prețuri pentru absolut toți. Am închiriat toți aceeași cazare și ne-a ajuns undeva la 400 de lei de persoană pe patru zile.”

Față de stațiunile din nord, în Costinești și Eforie, o cameră costă între 40 și 140 de lei pe noapte.