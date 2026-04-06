Rezerva de aur a României, blocată la 103,6 tone. Strategia BNR și explicațiile economiștilor: „Isărescu se pregătește în momentul de față pentru momentele grele care vor urma”

Ana Beatrice
06 apr. 2026, 11:53
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce rezerva de aur rămâne la 103,6 tone
  2. Ce spun specialiștii despre strategia BNR de a menține rezerva de aur

România își întărește stabilitatea financiară printr-un nivel consistent al rezervelor internaționale. Banca Națională a României deține o rezervă de aur de 103,6 tone, evaluată la aproximativ 12,2 miliarde de euro la finalul anului 2025.

La aceeași dată, totalul rezervelor internaționale, care includ atât aurul, cât și valuta, a ajuns la 77 de miliarde de euro. Menținerea acestui nivel face parte din strategia guvernatorului Mugur Isărescu. Acesta consideră că un nivel de peste 100 de tone de aur este suficient pentru a susține stabilitatea economică a României.

De ce rezerva de aur rămâne la 103,6 tone

La finalul anului 2025, Banca Națională a României avea rezerve valutare de 64,8 miliarde de euro. Nivelul era ușor mai scăzut față de luna precedentă, dar peste cel înregistrat la finalul anului 2024. În luna decembrie au fost înregistrate intrări de 3,26 miliarde de euro și ieșiri de 3,87 miliarde de euro. Diferența a fost determinată în principal de plata datoriei externe și de mișcările din conturile instituțiilor financiare.

În același timp, rezerva de aur a rămas stabilă la 103,6 tone. Valoarea acesteia a crescut la aproximativ 12,2 miliarde de euro, pe fondul scumpirii aurului pe piețele internaționale. Per total, rezervele internaționale ale României au ajuns la 77 de miliarde de euro la 31 decembrie 2025. Acestea includ atât aurul, cât și rezervele valutare, potrivit paytech.ro.

Ce spun specialiștii despre strategia BNR de a menține rezerva de aur

Deși multe bănci centrale au accelerat achizițiile de aur în ultimii ani, România a ales o abordare mai conservatoare. Potrivit sursei menționate, strategia este susținută de guvernatorul Mugur Isărescu, care încă din 2013 consideră că un nivel de peste 100 de tone este suficient. Acesta a sugerat chiar că depășirea acestui prag ar putea aduce ghinion, pe baza unor experiențe istorice.

În context global, peste 30 de state și-au majorat rezervele de aur, pe fondul incertitudinilor economice și al tensiunilor geopolitice. În schimb, Banca Națională a României prioritizează lichiditatea în valută.

Economiștii explică această alegere prin specificul economiei românești, dependentă de finanțare externă și marcată de deficit de cont curent. Această situație impune acces rapid la resurse lichide pentru plata obligațiilor externe și susținerea cursului valutar.

Analistul Adrian Negrescu consideră că această decizie reflectă prudență și pregătire pentru perioade dificile: „Eu cred că Mugur Isărescu se pregătește în momentul de față pentru momentele grele care vor urma. Din această perspectivă, cash is king, lichiditatea este principala metodă prin care investitorii și inclusiv băncile centrale încearcă să se protejeze în fața provocărilor generate de criza din Orientul Mijlociu.”

Acesta subliniază și rolul rezervelor valutare în stabilitatea monedei: „Faptul că noi avem rezerve valutare în creștere e un lucru pozitiv care ajută, iată, inclusiv cursul de schimb în momentul de față pentru a face față provocărilor. BNR a cheltuit peste un miliard de euro în ultima lună pentru a ține cursul la un nivel stabil.”

În plus, volatilitatea recentă a prețului aurului, care după maximele istorice de la începutul lui 2026 a intrat pe un trend de corecție, reprezintă un argument suplimentar pentru menținerea actualei strategii.

Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
