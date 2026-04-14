România a câștigat arbitrajul internațional desfășurat la Washington privind Casa Radio din București, arbitraj în care compania israeliană Plaza Centers cerea despăgubiri de 300 milioane de euro. Acum, România cere daune de două miliarde de euro aceleiași companii, într-un proces la Curtea Internațională de Arbitraj de la Londra.

Ministrul Finanțelor, despre procesul privind Casa Radio

Anunțul a fost făcut marți de Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

„România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc.

România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții – International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti.

Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere.

Miza financiară a fost una uriașă: România ar fi putut plăti peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj.

Este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat.

Acelaşi investitor, parte a dosarului curent, este implicat într-o altă cauză internațională, aflată în prezent la London Court of International Arbitration. În acest caz, statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro.

În vremuri în care fiecare leu contează, astfel de rezultate înseamnă resurse critice pentru România. Atunci când ne susținem corect poziția, putem proteja eficient interesele financiare ale statului”, a transmis ministrul Alexandru Nazare,

De ce Casa Radio a devenit subiect de dispută

Casa Radio a fost construită în 1986, în perioada în care era înălțată și Casa Poporului.

În 2004, Adrian Năstase, atunci premierul PSD al României, a lansat un parteneriat public-privat pentru dezvoltarea Casei și a împrejurimilor, într-o structură în care Plaza Centers deținea 75%.

Investiția presupunea, printre altele, clădiri de zeci de etaje, un mall, un hotel, o roată panoramică și o fântână cu jocuri de lumini.

Israelienii spun că au investit 85 de milioane de euro, numai că apoi au abandonat proiectul din cauza problemelor financiare pe care le aveau. În consecință, statul român a reziliat contractul și a dat compania în judecată la Londra, cerând despăgubiri de două miliarde de euro.