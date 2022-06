România are mai multe procese cu producătorii internaționali de filme. Este vorba de datorii de peste 50 de milioane de euro

România a instituit în 2018 un sistem de susținere a industriei cinematografice, prin acordarea de ajutoare de stat pentru a stimula producția unor mari filme în țara noastră. Însă Guvernul român nu a plătit nici până la această dată sumele promise, lucru care i-a atras procese din partea unor producători internaționali de renume.

Guvernul riscă să distrugă investițiile străine directe

Peste 50 de milioane de euro sunt datorate producțiilor internaționale care s-au filmat în România, estimează Alianța Română a Producătorilor de Film, arată .

Pe fondul mai multor procese intentate de case de producție străine care caută să-și recupereze bani din sistemul de rambursări operat în România, oameni din domeniu afirmă că situația a ajuns într-un punct de criză, un important finanțist și producător din Marea Britanie avertizând că guvernul riscă „să distrugă investițiile străine directe” din România dacă, în săptămânile următoare, nu se va ajunge la o soluție, scrie revista Variety.

În sistemul judiciar românesc, se află pe rol aproape o duzină de asemenea procese în instanțele românești, instanțe care, luna trecută, au ordonat guvernului să plătească aproximativ 642.000 de dolari plus cheltuieli de judecată producătorilor filmului „Lumea ce va să vină” (The World to Come), drama romantică a scriitoarei-regizoare Mona Fastvold, cu Vanessa Kirby și Katherine Waterston, care s-a filmat în România în 2019. Guvernul român a înaintat recurs.

Totuși, România continuă să atragă producții de anvergură cum e Wednesday al lui Tim Burton

În pofida acestui blocaj de ordin juridic, România continuă să atragă producții de anvergură, acest lucru datorându-se peisajelor sale variate, echipelor cu înaltă calificare și costurilor atractive. Printre proiectele găzduite anul trecut, se numără „Wednesday” (Miercuri), un film de Tim Burton, viitorul serial „Familia Addams” pentru Netflix, „Django”, o nouă versiune în limba engleză a clasicului Western din 1966 al lui Sergio Corbucci – produs Sky Studios și Canal Plus – care, potrivit unor estimări, ar fi fost cea mai mare producție TV din Europa în 2021.

Procesele se înmulțesc iar banii datorați se tot strâng

Guvernul a suspendat în 2019 depunerea cererilor la program, un program care ar fi urmat să primească anual €50 milioane ($52,8 milioane). Procesele pe tema acestor plăți se înmulțesc, Alianța Română a Producătorilor de Film estimând că peste €50 milioane ($52.8 milioane) sunt datorate producțiilor internaționale care s-au filmat în România după lansarea programului.

Incidentul a zguduit încrederea în domeniu, iar producătorii locali se tem că ea nu va fi ușor de recâștigat. România se luptă să țină pasul într-o regiune extrem de competitivă, care include nu doar puterile din domeniu, precum Ungaria și Republica Cehă, ci și pe cele în ascensiune, precum Serbia și Grecia.