B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 13:34
Sursă Foto: Pixabay
Rata inflației din Uniunea Europeană a înregistrat o creștere vizibilă în luna martie, ajungând la 2,8%, comparativ cu 2,1% în februarie. Datele oficiale au fost publicate joi, 16 aprilie, de Eurostat. În acest context, România rămâne țara cu cea mai ridicată rată a inflației din blocul comunitar.

Cât de mare este presiunea inflației în Uniunea Europeană

Diferențele dintre statele UE în materie de inflație devin tot mai evidente. Danemarca a înregistrat o rată a inflației de doar 1%, iar Cehia, Cipru și Suedia s-au situat la 1,5%. În contrast, România rămâne în fruntea clasamentului, cu 9%, urmată la distanță de Croația și Lituania.

Evoluția față de luna februarie arată o tendință îngrijorătoare. Inflația a crescut în 23 de state membre, inclusiv în România, unde a urcat de la 8,3% la 9%. Nici zona euro nu face excepție, rata anuală ajungând la 2,6% în martie. Creșterea este alimentată în principal de scumpirea serviciilor, dar și de majorarea prețurilor la energie și alimente.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în România presiunile rămân puternice. Inflația anuală se apropie de pragul de 10%, după ce serviciile, mărfurile nealimentare și produsele alimentare s-au scumpit considerabil. De altfel, este a opta lună consecutivă în care inflația se menține peste 9%, în ciuda unei perioade anterioare de ușoară temperare. În același timp, prețurile de consum au crescut cu 0,78% față de februarie, iar de la începutul anului inflația a ajuns la 2,3%. Media ultimelor 12 luni indică o creștere de 8,5%.

Ce schimbări influențează indicatorii armonizați ai inflației

Evoluțiile recente arată că inflația rămâne ridicată și atunci când este analizată prin indicatorii armonizați la nivel european. În martie 2026, indicele armonizat al prețurilor de consum a ajuns la 100,92% față de februarie. Rata anuală a inflației, calculată pe baza IAPC, s-a situat la 9%. Pe termen mai lung, tendința este clară: media ultimelor 12 luni indică o creștere de 7,6% a prețurilor.

Conform INS, modul de calcul a fost ajustat, ceea ce influențează direct rezultatele. Din 2026, jocurile de noroc au fost incluse în coșul de consum, înregistrând scumpiri atât de la o lună la alta, cât și față de finalul anului trecut. În același timp, efectele eliminării plafonării prețurilor la energia electrică, aplicată din august 2025, continuă să se resimtă în nivelul general al inflației.

Cum ar putea evolua inflația în România în următorii ani

Estimările indică o evoluție în două etape, cu presiuni pe termen scurt și o temperare treptată ulterior. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza pentru finalul lui 2026, până la 3,9%. Acest lucru arată că inflația va rămâne peste nivelul dorit mai mult timp decât se anticipa.

Pentru 2027, scenariul este mai favorabil, cu o posibilă scădere la 2,7%, conform datelor prezentate de guvernatorul Mugur Isărescu. Pe termen scurt însă, tendința rămâne de creștere, iar BNR avertizează că în perioada martie–iunie 2026 inflația va depăși estimările anterioare, în principal din cauza scumpirii combustibililor.

Creșterea cotațiilor la petrol și gaze naturale, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, continuă să pună presiune asupra prețurilor și asupra bugetelor consumatorilor.

Tags:
Ultima oră
13:52 - Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
13:45 - Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
13:10 - China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
13:00 - PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
12:58 - Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
12:46 - Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor
12:32 - Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă
12:20 - Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
12:03 - Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie
11:51 - Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA