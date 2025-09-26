B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”

Consilierul guvernatorului BNR: „România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii”

George Lupu
26 sept. 2025, 20:53
Consilierul guvernatorului BNR: România riscă să ajungă în situația Greciei, fără bani de pensii și salarii
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce riscă România să ajungă în situația Greciei
  2. Ce a spus Ilie Bolojan despre deficitul bugetar

România riscă, în anul 2026, să ajungă în situația Greciei, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Acesta a precizat vineri că acesta este scenariul cel mai sumbru prin care

De ce riscă România să ajungă în situația Greciei

Rădulescu a afirmat, pentru Antena 3 CNN, că țara noastră riscă o „depreciere de curs puternică”, dar și că, „dacă nu suntem oameni serioși și nu ne facem treaba, rămânem fără bani pentru salarii și pensii”.

„Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.

Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică, cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat.

Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment. Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo”, a spus Rădulescu.

România poate ajunge în situația Greciei, riscând să rămână fără bani de pensii și salarii, a mai spus consilierul guvernatorului Băncii Naționale.

„Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba”, a explicat el.

Ce a spus Ilie Bolojan despre deficitul bugetar

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri în cadrul unei conferințe de presă concluziile discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit lui Ilie Bolojan, în urma negocierilor dintre Ministerul Finanțelor și cei ai Comisiei Europene s-a convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB.

„Discuțiile sunt legate de aspecte foarte importante pentru țara noastră. La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspecele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR.

În baza discuțiilor care au avut loc în săptămnile premergătoare între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și ale Comisiei am convenit un deficit cu care România să se închidă anul acesta de 8,4% din PIB, un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, aproape 32 de miliarde de euro”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
De la 1 octombrie, ratele vor exploda. Cât vor plăti, în plus, românii la un credit ipotecar: „Este o creştere semnificativă”
Economic
De la 1 octombrie, ratele vor exploda. Cât vor plăti, în plus, românii la un credit ipotecar: „Este o creştere semnificativă”
Sistemele europene de pensii. Cum arată flexibilitatea pensionării în țările din Europa
Economic
Sistemele europene de pensii. Cum arată flexibilitatea pensionării în țările din Europa
Ce rol are butonul roșu de la bancomat și când e indicat să-l apeși. Cu siguranță nu știai acest lucru
Economic
Ce rol are butonul roșu de la bancomat și când e indicat să-l apeși. Cu siguranță nu știai acest lucru
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Cât costă acum „plinul” la mașină
Economic
Românii plătesc pe carburanți mai mult decât șoferii din Bulgaria, Spania sau Luxemburg. Cât costă acum „plinul” la mașină
Modificare importantă la Pilonul II. Cine poate retrage toți banii din pensia privată
Economic
Modificare importantă la Pilonul II. Cine poate retrage toți banii din pensia privată
Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic
Economic
Mihai Daraban: Mediul de afaceri nu ar trebui provocat de decidentul politic
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează: „Am depus 30 de CV-uri”. Realitatea sumbră din spatele statisticilor seci
Economic
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează: „Am depus 30 de CV-uri”. Realitatea sumbră din spatele statisticilor seci
Alocațiile pentru copii în octombrie 2025.Când intră banii pe card și ce trebuie să știe părinții
Economic
Alocațiile pentru copii în octombrie 2025.Când intră banii pe card și ce trebuie să știe părinții
Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci
Economic
Din ianuarie 2026, mii de carduri bancare vor fi dezactivate. Ce trebuie să știe clienții acestor bănci
Profeții de coșmar pentru economia României. Ceea ce este mai rău urmează
Economic
Profeții de coșmar pentru economia României. Ceea ce este mai rău urmează
Ultima oră
21:46 - Secretul celei mai în vârstă persoană din lume, care a trăit până la 117 ani: “Trei porții de iaurt pe zi”
21:43 - O vânzătoare din România caută o clientă care i-a plătit 100 de lei în plus față de cât trebuia: “Vă rog reveniți”
21:35 - Cum s-a schimbat viața franțuzoaicei înșelate de un așa-zis Brad Pitt? Femeia a pierdut 700.000 de lire sterline
21:08 - Un tehnician Tesla a fost atacat de un robot în fabrică. Ce sumă uriașă cere angajatul drept despăgubire
20:53 - Castanele, superalimentul toamnei. Ce beneficii aduc și cum le poți prepara
20:22 - A murit Ioana Popescu. Ce a dezvăluit iubitul jurnalistei: „Avea burta foarte umflată”
20:18 - Poliția sârbă a arestat suspecți acuzați de instruirea de protestatari moldoveni și români în tactici de luptă
20:14 - CFR Călători anunță reduceri masive pentru studenți. Care sunt condițiile de călătorie în anul universitar 2025–2026
20:05 - Consecințele unei injectări nereușite cu Botox: „Să te uiți la un ecran toată ziua cu un singur ochi nu este ușor”. Ce a pățit o tânără de 28 de ani
20:05 - A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă. A fost trimis în judecată de DNA în urmă cu două luni, în dosarul lui Coldea