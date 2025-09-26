România riscă, în anul 2026, să ajungă în situația Greciei, avertizează Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. Acesta a precizat vineri că acesta este scenariul cel mai sumbru prin care

De ce riscă România să ajungă în situația Greciei

Rădulescu a afirmat, pentru , că țara noastră riscă o „depreciere de curs puternică”, dar și că, „dacă nu suntem oameni serioși și nu ne facem treaba, rămânem fără bani pentru salarii și pensii”.

„Dacă avem această creștere semnificativă, nu un procent, două procente la încasarea TVA-ului, atunci avem o mare șansă ca să nu fie nevoie de alte majorări de impozite. Dacă nu se întâmplă asta, e inevitabil să se întâmple majorări de impozite.

Să știți că până la urmă TVA-ul este cel mai ușor de aplicat impozit. Este impozitul care se aplică, cum ar veni, de azi pe mâine, la toată lumea, se aplică, iar efectele se văd imediat.

Sigur, există și inflație pe care o ai, din asta, există o scădere a puterii de cumpărare, dar eu n-aș merge până acolo în acest moment. Eu zic în acest moment că lucrurile pot să se așeze pe o cale onorabilă, fără să ajungem acolo”, a spus Rădulescu.

România poate ajunge în situația Greciei, riscând să rămână fără bani de pensii și salarii, a mai spus consilierul guvernatorului Băncii Naționale.

„Riscăm depreciere de curs puternică, riscăm să nu mai avem bani pentru salarii, pentru pensii. Ne putem uita la ce s-a întâmplat în Grecia și aici am fi dacă nu reușim să fim oameni serioși și să ne facem treaba”, a explicat el.

Ce a spus Ilie Bolojan despre deficitul bugetar

Premierul Ilie Bolojan miercuri în cadrul unei conferințe de presă concluziile discuțiilor pe care le-a avut cu reprezentanții Comisiei Europene. Potrivit lui Ilie Bolojan, în urma negocierilor dintre Ministerul Finanțelor și cei ai Comisiei Europene s-a convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB.

„Discuțiile sunt legate de aspecte foarte importante pentru țara noastră. La întâlnirea cu comisarul pentru economie au fost discutate aspecele care țin de buget și de fondurile europene, pe componenta de PNRR.

În baza discuțiilor care au avut loc în săptămnile premergătoare între echipele tehnice ale Ministerului de Finanțe și ale Comisiei am convenit un deficit cu care România să se anul acesta de 8,4% din PIB, un deficit de aproximativ 159 de miliarde de lei, aproape 32 de miliarde de euro”.