B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră

România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră

Ana Beatrice
15 oct. 2025, 15:23
România lansează „Golden Visa”. Străinii pot primi rezidență dacă investesc în țara noastră
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce prevede Programul Golden Visa în România
  2. Ce drepturi oferă Programul Golden Visa investitorilor străini
  3. Cum pot obține investitorii viza de lungă ședere
  4. Cum se compară cu alte programe similare din Uniunea Europeană

Guvernul a lansat Programul Golden Visa în România, destinat atragerii investitorilor străini interesați să contribuie la dezvoltarea economică națională. Programul oferă cetățenilor din state terțe, care nu fac parte din UE sau SEE, un permis de ședere temporară. Permisul este valabil cinci ani, poate fi reînnoit ulterior și se acordă în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro. Investițiile eligibile includ achiziția de titluri de stat, proprietăți imobiliare sau participarea la fonduri autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ce prevede Programul Golden Visa în România

Inițiativa vine după Donald Trump a lansat programul „gold card” în Statele Unite. Acesta oferă o viză permanentă, similară cu green card-ul, vândută contra sumei de 5 milioane de dolari. Proiectul românesc propune o viză de rezidență temporară, care permite solicitarea cetățeniei după o perioadă de cinci ani, potrivit profit.ro.

Investițiile eligibile pentru Golden Visa includ achiziția de titluri de stat românești de minimum 400.000 de euro, cu scadență de cinci ani. De asemenea, pot fi cumpărate proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 de euro, menținute pe toată durata permisului.

Sunt acceptate și investițiile în fonduri de investiții autorizate de ASF, în cuantum de cel puțin 400.000 de euro. O altă opțiune este achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă, respectând același prag minim de investiție. Solicitanții trebuie să dovedească proveniența legală a fondurilor și să nu figureze pe liste internaționale de sancțiuni.  Totodată, aceștia nu trebuie să prezinte riscuri de securitate pentru România sau pentru instituțiile statului. Înainte de emiterea permiselor, autoritățile vor consulta SRI, SIE, ONPCSB și alte instituții relevante pentru verificări suplimentare.

Ce drepturi oferă Programul Golden Visa investitorilor străini

Investitorii care respectă condițiile legale pot obține drept de ședere temporară în România pentru o perioadă de cinci ani. Permisul poate fi reînnoit ulterior, iar membrii de familie pot fi incluși la cererea titularului în același document de ședere. După cinci ani, investitorii pot solicita rezidență permanentă și, ulterior, cetățenia română, conform Legii cetățeniei nr. 21/1991.

Programul nu impune o durată minimă de ședere efectivă în țară, dar menținerea investiției este obligatorie în toată perioada. În prezent, legislația română prevede mai multe modalități prin care străinii pot obține drept de ședere de lungă durată. Acestea includ activități economice, profesionale, comerciale, angajarea, studiile, reîntregirea familiei, cercetarea sau activitățile religioase.

Cum pot obține investitorii viza de lungă ședere

Viza de lungă ședere pentru activități comerciale se acordă străinilor care dețin funcții de conducere sau administrare în companii românești. Acordarea acesteia se face pe baza unui aviz emis de Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine. Documentul este valabil șase luni și se oferă doar cetățenilor străini care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de legislația română.

Solicitanții trebuie să prezinte un plan de afaceri detaliat, care să includă valoarea, durata și proiecția investiției pe trei ani. De asemenea, este necesară dovada existenței fondurilor, printr-un extras de cont emis de o bancă din România. Valoarea minimă a investiției este de 100.000 de euro pentru SRL și de 150.000 de euro pentru societăți pe acțiuni.

Investiția trebuie realizată în termen de 12 luni de la obținerea permisului, conform planului aprobat de autorități. Solicitantul trebuie să creeze cel puțin 10 locuri de muncă pentru SRL sau 15 pentru o societate pe acțiuni. În cazul mai multor asociați sau acționari, valoarea totală a investiției și numărul de locuri de muncă se majorează corespunzător.

Cum se compară cu alte programe similare din Uniunea Europeană

Grecia a atras peste 2,6 miliarde de euro prin Golden Visa, cerând o investiție minimă de 400.000 euro în proprietăți. Portugalia a generat peste 7 miliarde de euro, dar a eliminat investițiile imobiliare pentru a limita specula și creșterea prețurilor. Spania a închis programul în 2025, din cauza efectelor asupra pieței locuințelor și a presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Ungaria, Italia și Bulgaria au adaptat programele, orientând investițiile către sectoare productive și fonduri economice strategice naționale.

Tags:
Citește și...
Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
Economic
Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
Economic
Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
Economic
Lovitură uriașă pentru Pepco. Zeci de magazine se închid, sute de angajați rămân fără loc de muncă
Proiectul care promitea pensii mai mari pentru mii de români, blocat în Parlament. Cum explică autoritățile decizia
Economic
Proiectul care promitea pensii mai mari pentru mii de români, blocat în Parlament. Cum explică autoritățile decizia
FMI a revizuit puternic în jos estimările privind creșterea economică a României / Noua prognoză privind prețurile și șomajul
Economic
FMI a revizuit puternic în jos estimările privind creșterea economică a României / Noua prognoză privind prețurile și șomajul
Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
Economic
Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
Prețurile locuințelor cresc în toată Europa. Ce loc ocupă România în topul scumpirilor
Economic
Prețurile locuințelor cresc în toată Europa. Ce loc ocupă România în topul scumpirilor
Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”
Economic
Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Economic
Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Economic
Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Ultima oră
15:52 - Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia
15:45 - Legea prosumatorilor a fost adoptată. Cum pot românii să-și reducă facturile la energie
15:34 - Salariul minim, noua lovitură dată de PSD lui Bolojan
15:11 - Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
15:05 - Un român a murit, iar soția sa luptă pentru viață, în Italia. Ce suspectează anchetatorii că s-a întâmplat în locuința cuplului
14:57 - Armata a început mobilizarea rezerviștilor: Pe cine a chemat MapN, cum arată ordinul de chemare și ce amenzi riscă cei care nu se prezintă la unitate (FOTO)
14:33 - Fost ministru al Transporturilor, supărat că se fac drumuri. Ce îl enervează pe Berceanu
14:31 - Castelul Bran, destinația preferată de Halloween. Cum reacționează turiștii străini: „Poate fi înfricoşător”
14:30 - Cel mai rău lucru pe care îl poți face pentru gâtul și spatele tău. Iată ce spune un chirurg
14:21 - Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”