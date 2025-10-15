a lansat Programul Golden Visa în România, destinat atragerii investitorilor străini interesați să contribuie la dezvoltarea economică națională. Programul oferă cetățenilor din state terțe, care nu fac parte din UE sau SEE, un permis de ședere temporară. Permisul este valabil cinci ani, poate fi reînnoit ulterior și se acordă în schimbul unei investiții minime de 400.000 de euro. Investițiile eligibile includ achiziția de titluri de stat, proprietăți imobiliare sau participarea la fonduri autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Ce prevede Programul Golden Visa în România

Inițiativa vine după Donald Trump a lansat programul „gold card” în Statele Unite. Acesta oferă o viză permanentă, similară cu green card-ul, vândută contra sumei de 5 milioane de dolari. Proiectul românesc propune o viză de rezidență temporară, care permite solicitarea cetățeniei după o perioadă de cinci ani, potrivit profit.ro.

Investițiile eligibile pentru Golden Visa includ achiziția de românești de minimum 400.000 de euro, cu scadență de cinci ani. De asemenea, pot fi cumpărate proprietăți imobiliare în valoare de minimum 400.000 de euro, menținute pe toată durata permisului.

Sunt acceptate și investițiile în fonduri de investiții autorizate de ASF, în cuantum de cel puțin 400.000 de euro. O altă opțiune este achiziția de acțiuni la companii românești listate la bursă, respectând același prag minim de investiție. Solicitanții trebuie să dovedească proveniența legală a fondurilor și să nu figureze pe liste internaționale de sancțiuni. Totodată, aceștia nu trebuie să prezinte riscuri de securitate pentru România sau pentru instituțiile statului. Înainte de emiterea permiselor, autoritățile vor consulta SRI, SIE, ONPCSB și alte instituții relevante pentru verificări suplimentare.

Ce drepturi oferă Programul Golden Visa investitorilor străini

Investitorii care respectă condițiile legale pot obține drept de ședere temporară în România pentru o perioadă de cinci ani. Permisul poate fi reînnoit ulterior, iar membrii de familie pot fi incluși la cererea titularului în același document de ședere. După cinci ani, investitorii pot solicita rezidență permanentă și, ulterior, cetățenia română, conform Legii cetățeniei nr. 21/1991.

Programul nu impune o durată minimă de ședere efectivă în țară, dar menținerea investiției este obligatorie în toată perioada. În prezent, legislația română prevede mai multe modalități prin care străinii pot obține de lungă durată. Acestea includ activități economice, profesionale, comerciale, angajarea, studiile, reîntregirea familiei, cercetarea sau activitățile religioase.

Cum pot obține investitorii viza de lungă ședere

Viza de lungă ședere pentru activități comerciale se acordă străinilor care dețin funcții de conducere sau administrare în companii românești. Acordarea acesteia se face pe baza unui aviz emis de Centrul Român pentru Promovarea Comerțului și Investițiilor Străine. Documentul este valabil șase luni și se oferă doar cetățenilor străini care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de legislația română.

Solicitanții trebuie să prezinte un plan de afaceri detaliat, care să includă valoarea, durata și proiecția investiției pe trei ani. De asemenea, este necesară dovada existenței fondurilor, printr-un extras de cont emis de o bancă din România. Valoarea minimă a investiției este de 100.000 de euro pentru SRL și de 150.000 de euro pentru societăți pe acțiuni.

Investiția trebuie realizată în termen de 12 luni de la obținerea permisului, conform planului aprobat de autorități. Solicitantul trebuie să creeze cel puțin 10 locuri de muncă pentru SRL sau 15 pentru o societate pe acțiuni. În cazul mai multor asociați sau acționari, valoarea totală a investiției și numărul de locuri de muncă se majorează corespunzător.

Cum se compară cu alte programe similare din Uniunea Europeană

Grecia a atras peste 2,6 miliarde de euro prin Golden Visa, cerând o investiție minimă de 400.000 euro în proprietăți. Portugalia a generat peste 7 miliarde de euro, dar a eliminat investițiile imobiliare pentru a limita specula și creșterea prețurilor. Spania a închis programul în 2025, din cauza efectelor asupra pieței locuințelor și a presiunilor exercitate de Comisia Europeană. Ungaria, Italia și Bulgaria au adaptat programele, orientând investițiile către sectoare productive și fonduri economice strategice naționale.