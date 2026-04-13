România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite

România intră în negocieri cu gigantul farmaceutic Pfizer, după scandalul vaccinurilor anti-COVID și pierderea procesului în instanță. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află în aceste zile în Statele Unite.

Ce negociază ministrul Rogobete cu Pfizer

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, face, săptămâna aceasta, o vizită în Statele Unite ale Americii, având programate întâlniri cu reprezentanţii mai multor companii farmaceutice, inclusiv .

Rogobete încearcă să transforme pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid-19 într-un nou contract care să asigure accesul la tratamente care momentan lipsesc din România.

”Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public.”, a arătat Ministerul Sănătăţii.

Cum vrea Rogobete să schimbe contractul

„Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați.

Dar responsabilitatea reală este alta: să găsim soluții pentru oameni și pentru România.

Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore.

Nu discutăm aici despre pandemie. Nu discutăm despre necesitatea vaccinării.

Discutăm despre efectele unor decizii administrative care astăzi apasă direct pe bugetul public.

Și, mai ales, despre ce facem mai departe.

În urma discuțiilor avute, unul dintre scenariile pe care îl analizăm este deschiderea unei negocieri directe pentru ca aceste sume să fie transformate în beneficii reale pentru pacienți.

Mai exact: acces mai rapid la medicamente inovative, introducerea unor terapii moderne în sistemul public și extinderea tratamentelor pentru pacienții care, până acum, nu aveau alternative.

De ce? Pentru că inacțiunea înseamnă pierdere dublă: bani plătiți și oportunități ratate pentru pacienți.