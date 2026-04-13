România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite

Adrian A
13 apr. 2026, 15:02
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
  Ce negociază ministrul Rogobete cu Pfizer
  Cum vrea Rogobete să schimbe contractul

România intră în negocieri cu gigantul farmaceutic Pfizer, după scandalul vaccinurilor anti-COVID și pierderea procesului în instanță. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se află în aceste zile în Statele Unite.

Ce negociază ministrul Rogobete cu Pfizer

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, face, săptămâna aceasta, o vizită în Statele Unite ale Americii, având programate întâlniri cu reprezentanţii mai multor companii farmaceutice, inclusiv Pfizer.

Rogobete încearcă să transforme pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid-19 într-un nou contract care să asigure accesul la tratamente care momentan lipsesc din România.

”Vizita se înscrie în marja eforturilor depuse de ministrul Sănătăţii şi a autorităţilor guvernamentale de a transforma pierderea financiară din cazul vaccinurilor anti-Covid 19 într-un beneficiu real pentru pacienţi, asigurând accesul la tratamente care momentan lipsesc din sistemul public.”, a arătat Ministerul Sănătăţii.

Cum vrea Rogobete să schimbe contractul

„Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați.
Dar responsabilitatea reală este alta: să găsim soluții pentru oameni și pentru România.
Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore.
Nu discutăm aici despre pandemie.
Nu discutăm despre necesitatea vaccinării.
Discutăm despre efectele unor decizii administrative care astăzi apasă direct pe bugetul public.
Și, mai ales, despre ce facem mai departe.
În urma discuțiilor avute, unul dintre scenariile pe care îl analizăm este deschiderea unei negocieri directe pentru ca aceste sume să fie transformate în beneficii reale pentru pacienți.
Mai exact: acces mai rapid la medicamente inovative, introducerea unor terapii moderne în sistemul public și extinderea tratamentelor pentru pacienții care, până acum, nu aveau alternative.
De ce?
Pentru că inacțiunea înseamnă pierdere dublă: bani plătiți și oportunități ratate pentru pacienți.
Nu este o soluție simplă și nu este o decizie care se poate lua peste noapte.
Dar este o direcție responsabilă, în care transformăm o obligație financiară într-un câștig concret pentru sistemul de sănătate.”,  explica acum câteva zile, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Citește și...
Numărul pensionarilor din România și pensia medie în martie 2026. Câți bani dă statul pe pensii (FOTO/GRAFICE)
Economic
Numărul pensionarilor din România și pensia medie în martie 2026. Câți bani dă statul pe pensii (FOTO/GRAFICE)
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu pe 5.000 de lei a stârnit revoltă: „Studiez șase ani, ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
Economic
Anunțul de angajare a unei femei de serviciu pe 5.000 de lei a stârnit revoltă: „Studiez șase ani, ca apoi să muncesc trei ani pentru un salariu mai mic de atât”
Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
Economic
Topul blindatelor europene în 2026. Cine domină și unde se află România. Planurile pentru flota de blindate (GRAFICE)
Pensia de invaliditate în 2026. Cine primește bani în plus și cine riscă să îi piardă după noile reguli
Economic
Pensia de invaliditate în 2026. Cine primește bani în plus și cine riscă să îi piardă după noile reguli
Aproape 40.000 de români au fost concediați în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut: „Asta va fi regula de acum, nu excepția”
Economic
Aproape 40.000 de români au fost concediați în primele trei luni din 2026, de trei ori mai mulți decât în tot anul trecut: „Asta va fi regula de acum, nu excepția”
Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator
Economic
Fermierii români vând laptele sub prețul pieței. Peste 1.500 de vaci au fost trimise la abator
De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
Economic
De ce ar putea fi anulate zborurile în mai puțin de o lună. Criza de combustibil pune presiune pe aeroporturile din Europa.
Ministrul Finanțelor promite transparență totală cu noua platformă ANAF: „Nu vor mai fi pile”. Cum funcționează sistemul
Economic
Ministrul Finanțelor promite transparență totală cu noua platformă ANAF: „Nu vor mai fi pile”. Cum funcționează sistemul
Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit
Economic
Mulți români pierd bani fără să știe. Adevărul despre pensia calculată greșit
Ciocolata se scumpește înainte de Paște, deși cacao s-a ieftinit puternic. De ce plătesc românii mai mult pentru dulciuri
Economic
Ciocolata se scumpește înainte de Paște, deși cacao s-a ieftinit puternic. De ce plătesc românii mai mult pentru dulciuri
Ultima oră
15:35 - Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
15:35 - Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
15:20 - VIRAL. Mișcările de dans care l-au făcut pe un politician maghiar celebru în întreaga lume. Zoltán Hegedűs ar putea fi noul ministru al Sănătății (VIDEO)
15:11 - Țara care produce tot ce are nevoie pentru o dietă completă. Unde se situează România în clasament
14:59 - Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
14:53 - Papa Leon al XIV-lea, vizită istorică în Algeria. Prima deplasare papală într-o țară majoritar musulmană
14:38 - Reacția lui Tanczos Barna după ce Viktor Orban, susținut de UDMR, a luat bătaie în alegeri
14:37 - Traian Băsescu, reacție după ce Viktor Orban a fost învins în alegeri. „Trump va pleca, America rămâne!”
14:29 - Noile calcule care schimbă totul. Se apropie sfârșitul lumii? Ce au descoperit cercetătorii
14:21 - Buletinele electronice, în sfârșit mai aproape de utilitatea promisă. Scapi de actele pe care statul le are deja